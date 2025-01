Viuda de Tom Parker, Kelsey, espera un hijo con su nueva pareja.

Tom Parker falleció el 30 de marzo de 2022 a la edad de 33 años después de ser diagnosticado con un tumor cerebral inoperable.

El cantante de The Wanted se casó con Kelsey en 2018 y la pareja tuvo dos hijos – la hija Aurelia y el hijo Bodhi.

Tom Parker (a la derecha) formaba parte de The Wanted que también contaba con (de izquierda a derecha) Nathan Sykes, Jay McGuiness, Max George y Siva Kaneswaran. (Imagen: PA) Ahora Kelsey ha revelado que está esperando su primer hijo con su nuevo compañero Will.

Kelsey Parker reflexiona sobre la noticia “agridulce” del embarazo



Kelsey, hablando con la revista OK!, dijo que la noticia del embarazo era “agridulce”.

Explicó que por un lado estaba la “alegría” de descubrir que está embarazada, mientras pensaba también “mi vida podría haber sido tan diferente” ya que ella y Tom querían tener cuatro hijos.

Kelsey añadió: “He sentido todas las emociones bajo el sol.

“Todavía estoy asimilándolo pero estoy muy emocionada. Y sé que me estoy exponiendo, contándoselo a la gente.

“Solo quiero que todos estén tan felices como yo”.

Ella continuó: “Solo estoy tratando de encontrar la alegría. Amo a mis hijos – me han ayudado a superar los peores momentos. Así que siento que he sido bendecida con otro.

“Si me quedara pensando en todo lo que ha pasado, no estaría aquí. Tom era mi alma gemela. Todavía estoy enojada de que se haya ido. Pero no puedo vivir en la tristeza. Tom no querría eso”.

Kelsey también reveló que la madre de Tom, Noreen Parker, “me dio su bendición al instante”.

LECTURA RECOMENDADA:

Ella dijo: “Ella no puede esperar a tener otro nieto. Todo lo que me importa es que nuestras familias y la familia de Tom sean felices.

“Noreen es una mujer increíble. Después de que Tom falleciera, me dijo: ‘Mientras estés feliz Kels, hagas lo que hagas, siempre te apoyaremos y estaremos felices por ti’.

“Todos hemos pasado por mucho juntos. Pero estoy aquí y trayendo otro bebé al mundo”.