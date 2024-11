Vito el pug gana el Concurso Nacional de Perros 2024. Mira todos los resultados de la competencia de este año.

Por primera vez, un pug ha ganado el título Best in Show en el National Dog Show.

Vito el pug venció a más de 1,900 otros perros en el espectáculo, que fue organizado por el Club Americano de Perros. Este año, el show se llevó a cabo en el Greater Philadelphia Expo Center en Oaks, Pennsylvania. Vito primero ganó el Grupo de Juguetes, que consistía en 24 razas, de acuerdo con NBC, que televisa el espectáculo. Luego compitió contra otros seis ganadores de grupo para llevarse a casa el título Best in Show.

Vito es el primer pug en ganar el honor. Pesa 18 libras y es de Carolina del Norte. Michael Scott, el manejador de Vito, también se llevó a casa un gran premio de $20,000.

Manejador Michael Scott y Vito en el National Dog Show 2024.

Un Terrier Galés llamado Verde fue nombrado Reserva Best in Show.

Doscientas cinco razas y variedades compitieron en el show de este año, según NBC. Eso incluyó una nueva adicción: el Lancashire Heeler. La raza ha sido reconocida en el Reino Unido desde 1981, pero solo se unió a la lista oficial de razas del American Kennel Club a principios de este año.

Resultados del National Dog Show 2024

Estos son los perros que ganaron cada grupo de razas y se llevaron los máximos honores en el National Dog Show.

Ganador del Grupo Pastor: Rupert el Berger Picard

Ganador del Grupo de Sabuesos: The Zit el Ibizan Hound

Ganador del Grupo de Juguetes: Vito el Pug

Ganador del Grupo Terrier: Verde el Welsh Terrier

JJ el Lhasa Apso ganador del Grupo No Deportivo

Houston el Clumber Spaniel ganador del Grupo Deportivo

Monty el Gigante Schnauzer del Grupo de Trabajo

Reserva del Best in Show: Verge el Welsh Terrier

Best in Show: Vito el Pug

Ganadores pasados del National Dog Show

El National Dog Show ha sido televisado después del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s durante 23 años. Aquí están quienes se llevaron el máximo honor en los últimos años.

2023: Stache (Sealyham Terrier)

2022: Winston (Bulldog Francés)

2021: Claire (Scottish Deerhound)

2020: Claire (Scottish Deerhound)

2019: Thor (Bulldog)

2018: Whiskey (Whippet)

2017: Newton (Brussels Griffon)

2016: Gia (Galgo)

2015: Charlie (Skye Terrier)

