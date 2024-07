Vistazo rápido: Resumen del correo de la cámara móvil en tu idioma

Galería

3 Sencillos Pasos… ¡Carga la aplicación, toma una foto y comprende tu correo!

Preguntas Frecuentes

¿Esta aplicación utiliza ChatGPT?

El servicio de la aplicación está configurado para una variedad de APIs de ChatBot, incluyendo OpenAI y Mixtral, dependiendo de la disponibilidad y precios. Se ha desarrollado un “prompt” personalizado que extrae la información clave del texto leído desde la cámara, lo cual funciona con estos motores. En el futuro, se podrían añadir motores adicionales según la disponibilidad lo permita.

¿Mi información se mantiene confidencial?

Se han tomado todas las precauciones conocidas para mantener la información confidencial. La aplicación BriefLook y su servicio no almacenan ni registran los contenidos del documento ni la respuesta del ChatBot. Pagamos las tarifas de API a OpenAI y Mixtral para que no utilicen los datos enviados como datos de entrenamiento. Todos los envíos al ChatBot se realizan desde los servidores de BriefLook, no desde tu teléfono individual, para evitar cualquier recopilación de datos basada en la IP o las cookies. No se envían datos del documento a los anunciantes. Todas las conexiones están encriptadas. Es posible que los datos se conserven durante un breve periodo de tiempo por motivos regulatorios o funcionales por parte de OpenAI, pero va en contra de los términos de servicio utilizarlos para entrenamiento.

¿Necesito suscribirme para utilizar la aplicación?

El usuario tiene la opción de suscribirse a una suscripción mensual económica que elimina toda la publicidad y le da al suscriptor una “vía rápida” a través del servidor backend. Las suscripciones pueden cancelarse en cualquier momento desde la aplicación de la App Store de Apple o el perfil de iCloud, tras lo cual el usuario no volverá a ser facturado y la suscripción caducará al final de su término. Si el usuario opta por no suscribirse (cerrando la ventana de suscripción en la introducción), la aplicación mostrará anuncios al usuario basados en su dirección IP y el ID publicitario del teléfono para poder pagar a nuestros proveedores de AI y servicio.

Si quiero cancelar, ¿cómo lo hago?

Puedes cancelar fácilmente en cualquier momento (incluso sin hablar o contactarnos) a través de la aplicación de la App Store de Apple. Abre la App Store en tu iPhone o iPad, haz clic en tu perfil en la esquina superior derecha y presiona el botón de “Suscripciones” para ver todas tus suscripciones actuales. De la lista, selecciona “BriefLook” y en la página que aparece, presiona “Cancelar suscripción”. La suscripción ya no se renovará ni te cobrará de ninguna manera, y seguirá activa hasta el final de su término actual. Después de este tiempo, aún podrás utilizar la aplicación, pero activará el sistema de publicidad y solicitará anuncios para mostrarte dentro de la aplicación.

¿En qué se diferencia esta aplicación de Google Translate?

BriefLook no traduce el texto. En lugar de ello, resume el texto en un idioma diferente. Combinado con una interfaz diseñada para escanear documentos, esto te brinda la capacidad de entender rápidamente el contenido de la carta: quién la envía, de qué se trata y qué acción se debe tomar en respuesta, sin tener que traducir y leer todo el texto. Si la carta es lo suficientemente importante, es posible que quieras usar Google Translate posteriormente, pero si solo necesitas los detalles clave, eso no es necesario.

¿La aplicación solo funciona con correo postal?

En realidad, extraerá cualquier texto que vea en la cámara, siempre y cuando esté contenido dentro de un “rectángulo” de espacio de color claro. Esto puede incluir correo, tarjetas, letreros o advertencias. Tiende a darte un resumen rápido de casi cualquier texto que fotografíes. Sin embargo, el sistema está específicamente diseñado para maximizar la utilidad al procesar correo, incluyendo la búsqueda de información sobre el remitente y sobre lo que se solicita al destinatario hacer. Esta información puede no existir en un letrero publicado, lo que puede confundirlo en algunas situaciones. Dicho esto, los usuarios han encontrado útil su resumen rápido sin tener que buscar botones o seleccionar texto con el dedo en las aplicaciones de Google o Apple Translate, así que ¡pruébalo!

¿Qué idiomas admite?

BriefLook puede leer correo en casi cualquier idioma que utilice los alfabetos latino, cirílico, chino, japonés, coreano o tailandés. Desafortunadamente, todavía no puede leer correo en griego, hebreo, árabe u otros alfabetos. Sin embargo, BriefLook es capaz de crear resúmenes en idiomas que utilicen estos alfabetos y casi cualquier otro. Hasta ahora no he encontrado un idioma en el que no pueda generar un resumen, pero si tienes algún problema en alguno de estos idiomas, por favor ponte en contacto con los desarrolladores para que podamos analizarlo. Ha sido utilizado con éxito para generar pashto desde alemán, hindú desde polaco y muchas otras combinaciones, así que ¡pruébalo!

¿Cómo cambio en qué idioma BriefLook resume?

Por defecto, BriefLook genera resúmenes en el idioma seleccionado en la configuración de “Idioma y Región” de tu teléfono, incluso si ese idioma no es compatible con la aplicación o el iPhone. Por ejemplo, si has configurado pastún como idioma de tu iPhone, aunque el iPhone en sí mismo no esté localizado en ese idioma, BriefLook generará resúmenes en ese idioma y alfabeto. Sin embargo, si quieres cambiar los resúmenes sin cambiar la configuración del teléfono, toca el botón de información en la esquina superior izquierda dentro de BriefLook y en la parte inferior de la pantalla verás el texto “Genera resúmenes en: Valor predeterminado del sistema”. Toca en el idioma y te dará una pantalla que te permitirá buscar y seleccionar cualquier idioma que desees. Para que BriefLook vuelva a utilizar el idioma establecido en la configuración del teléfono, selecciona “Predeterminado del sistema – Idioma”.