Vista previa del partido final entre IND y SA de la Copa del Mundo T20 2024.

Detalles del partido

India vs Sudáfrica, final del Mundial de T20 2024

Bridgetown, 29 de junio, 10.30 am hora local, 2.30 pm GMT

Gran imagen – Solo es una copa … ¿verdad?

No hay cuentos de hadas en la vida, obviamente, pero el deporte hace mucho para compensarlo, hasta el punto de que ofrece regalos como este sábado, cuando, al final de 40 overs – o un Super Over – 11 hombres se darán cuenta de que la diferencia entre la fantasía y la realidad es que la fantasía nunca fue tan buena como esto.

¿Qué sentiría Sudáfrica? Al principio, ni siquiera podían jugar en estos Mundiales. Luego, cambiaron algunas cosas que necesitaban cambiar con urgencia y desde entonces se han especializado en lo imposible. Jonty Rhodes desafiando la gravedad en 1992. Veintidós carreras en 1 bola. Lance Klusener desafiando el orden natural en 1999. Allan Donald eliminado sin siquiera tener el bate en la mano. No hay equipo con una historia tan rica en estos torneos, tanto buena como mala, y probablemente no hay equipo que quiera esto más. La catarsis, si Aiden Markram se encuentra en ese podio, será sísmica, porque tendrá consigo a toda una nación que en algún momento pensó que nunca vería ese día.

Este podría ser un fin de semana emocional para Aiden Markram y compañía • ICC via Getty Images

Hay quienes en India podrían haber sentido algo similar después del 19 de noviembre de 2023. Rohit Sharma y Rahul Dravid, por ejemplo. Sus días ya están contados. El entrenador está listo para partir y el capitán quizás tampoco tenga mucho tiempo en sus manos. Pero, juntos, son responsables de sacar de su zona de confort a un gran equipo y llevarlo a un lugar donde todo parece posible. Todo esto, la aceptación de que lo que estaban haciendo en el críquet T20 no estaba funcionando y el compromiso de seguir por este nuevo camino a pesar de considerables bajas personales, ha sido en busca de trofeos.

Durante 40 overs – o un Super Over – nada importará tanto como la bola y el bate que tendrán en sus manos. Pero después de eso, ya sea que ganen o pierdan, tanto India como Sudáfrica deben recordar que son equipos excelentes y personas excepcionales. Ambos deberían poder compartir su amor con la familia. Brindar por su tiempo con los colegas. Perseguir a sus hijos. Disfrutar de la compasión de sus seguidores. Si alguna de esas cosas depende del color de la medalla alrededor de sus cuellos, estamos haciendo algo muy mal.

Guía de forma

India WWLWW (últimos cinco T20Is completados, el más reciente primero)

Sudáfrica WWLWW

En el foco – Jasprit Bumrah y Heinrich Klaasen

A veces, parece injusto que Jasprit Bumrah pueda lanzar cuatro overs en un juego de T20. Dependiendo de la lealtad, eso es o demasiado o poco. Para un deporte que se basa en el puro espectáculo, no puede haber un mejor embajador que un hombre que detona los wickets, deja cráteres de impacto en el bate, la almohadilla e incluso en la mente de los bateadores de la oposición, y lo hace todo con una sonrisa en su rostro.

Varios wickets por pocos runs? Solo otro día para Jasprit Bumrah • CREIMAS

Heinrich Klaasen está en términos similares con las fuerzas que hacen que simples seres humanos sean extraordinarios. Muestra al balón nuevos lugares a los que ir y este toma vuelo con demasiada facilidad. Este Mundial aún no lo ha visto en su mejor forma destructiva, pero la cosa es que jugadores de su calidad rara vez pasan mucho tiempo sin hacer una contribución.

Noticias del equipo

India llega a la final con seis victorias de siete juegos (uno cancelado por lluvia) y en casi todos han sido dominantes. La única vez que realmente fueron desafiados fue hace tres semanas, en un terreno traicionero en Nueva York después de anotar 119 contra Pakistán. Sudáfrica llega a la final con siete victorias de siete juegos y han pasado por momentos difíciles. Sin embargo, cada vez, con el juego en la cuerda floja y la presión en su punto más alto, se han sobrepuesto. Dado todo este contexto, es poco probable que ninguno de los equipos haga cambios (a menos que Sudáfrica decida que las condiciones justifican un lanzador extra).

India (probable): 1 Rohit Sharma (capitán), 2 Virat Kohli, 3 Rishabh Pant (wk), 4 Suryakumar Yadav, 5 Shivam Dube, 6 Hardik Pandya, 7 Axar Patel, 8 Ravindra Jadeja, 9 Arshdeep Singh, 10 Kuldeep Yadav, 11 Jasprit Bumrah.

Sudáfrica (probable): 1 Quinton de Kock (wk), 2 Reeza Hendricks, 3 Aiden Markram (capitán), 4 David Miller, 5 Tristan Stubbs, 6 Heinrich Klaasen, 7 Marco Jansen, 8 Keshav Maharaj, 9 Kagiso Rabada, 10 Anrich Nortje, 11 Tabraiz Shamsi / Ottneil Baartman

Tabraiz Shamsi probablemente mantendrá su lugar, a menos que Sudáfrica considere que las condiciones justifican un lanzador extra • Associated Press

Campo y condiciones – Condiciones controvertidas nuevamente

Fuera de Nueva York, el Kensington Oval ha ofrecido la mayoría de los wickets a los lanzadores de bola rápida en el Mundial de T20: 59 con un promedio de 20.22 y una tasa de economía de 7.88. Ha habido una puntuación total por encima de 200 pero el resto se ubica en un rango entre 109 y 181 (el último hecho por India en el único juego que jugaron cualquiera de estos finalistas en el recinto este Mundial).

La final se jugará en el pitch No. 4, que se utilizó para los juegos entre Namibia y Omán, y Escocia e Inglaterra. Es el cuarto pitch de ocho en la plaza, por lo que ninguno de los límites debería ser significativamente más largo que el otro.

Existe la amenaza de lluvia sobre esta final, pero hay un día de reserva.

Estadísticas y curiosidades

Esta es apenas el séptimo partido del Mundial de T20 entre India y Sudáfrica. Los primeros cuatro se incluyen en un período de cinco años entre 2007 y 2012.

Nunca este torneo ha dado un campeón que haya permanecido invicto. Eso está a punto de cambiar.

No hay mucha diferencia entre India y Sudáfrica en métricas de lanzamiento: 56 wickets con un promedio de 15.21 y una tasa de economía de 6.42 vs 59 wickets con un promedio de 15.23 y una tasa de economía de 5.95

Pero el bateo es una historia diferente. India promedia 25.80 y tiene una tasa de golpe de 132.13 con seis scores de más de cincuenta. Sudáfrica promedia 21.90 y tiene una tasa de golpe de 106.14 con tres scores de más de cincuenta

Citas

“No sé realmente en esta “Hazlo por alguien”. Me encanta esa cita sobre alguien que le pregunta a alguien más, ‘¿Por qué quieres escalar el Monte Everest?’ y él dice ‘Quiero escalar el Monte Everest porque está ahí’. Quiero ganar este Mundial porque está allí. No es para nadie, no es para nadie, simplemente está allí para ganar” Entrenador de India, Rahul Dravid sobre la campaña #HazloPorDravid

“Es un juego de cricket. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder en última instancia. Ese es el nombre del juego. Lo tomas en tu paso. Sin embargo, obtienes creencias de ganar juegos cerrados y potencialmente ganar juegos que pensabas que no ibas a ganar. Hace mucho por tu vestuario y la vibra en el vestuario.” Capitán de Sudáfrica Aiden Markram sobre llegar a la final después de ganar varios juegos cerrados.