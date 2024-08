Vista previa del Abierto de Estados Unidos de tenis 2024: ¿Pueden Gauff y Djokovic repetir?

El 24 de agosto de 2024, a las 10:23 a. m. ET

Después de una temporada entretenida llena de actuaciones dominantes, superestrellas en ascenso y una cantidad anormal de cambios en la superficie, finalmente hemos llegado al último torneo de Grand Slam del año. Y créannos cuando decimos: El US Open 2024 podría ser uno para recordar.

Mientras que Rafael Nadal no competirá en Nueva York este año, todavía hay muchos jugadores e historias para seguir. Desde la búsqueda del recién coronado medallista de oro olímpico Novak Djokovic por ganar su primer Gran Slam de la temporada y el récord histórico de 25 títulos en total, hasta la misión defensiva de Coco Gauff y las esperanzas colectivas de los hombres estadounidenses para detener la sequía de títulos de Grand Slam de 21 años, no faltarán dramas ni temas convincentes.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el torneo antes de que el sorteo principal comience el lunes en Flushing Meadows.

A principios de este mes, Novak Djokovic ganó el único título que le faltaba en su currículum: el oro olímpico.

El año salvaje de Novak

Decir que ha sido una temporada de montaña rusa para Novak Djokovic podría ser el eufemismo de la temporada. Después de ganar el US Open 2023 y empatar el récord de 24 títulos importantes de Margaret Court, Djokovic tenía grandes sueños para 2024. Pero no ha salido como esperaba. Aunque había dicho públicamente que quería ganar los cuatro Grand Slam y el oro olímpico, Djokovic perdió en las semifinales del Abierto de Australia y luego no logró ganar ningún título, de ningún tipo, hasta los Juegos Olímpicos a principios de este mes.

Djokovic se rompió el menisco de la rodilla derecha durante el Abierto de Francia, lo que lo obligó a retirarse antes de su partido de cuartos de final. Se sometió a una cirugía días después, regresando con un aparato ortopédico en la rodilla a tiempo para Wimbledon. Allí, llegó a la final antes de perder ante Carlos Alcaraz. Luego, el Djokovic de 37 años recuperó su temporada con una impresionante carrera en París en los Juegos Olímpicos, derrotando a Alcaraz en la final y reclamando su primera medalla de oro. Más tarde, le dijo a los reporteros que el logro fue el “mayor éxito deportivo que he tenido en mi carrera”.

Ahora, con el codiciado hardware olímpico finalmente asegurado, Djokovic regresa a Nueva York con quizás la confianza más alta que ha tenido en toda la temporada después de jugar un tenis verdaderamente fenomenal contra Alcaraz hace solo unas semanas. Optando por saltarse la defensa de su título en Cincinnati este mes para una celebración adecuada en su Serbia natal, el Djokovic clasificado como No. 2 ahora está en el lugar y buscando su quinto título del US Open.

Novak ha regresado.

Bienvenido, @DjokerNole!

Vuelven a espaldas para Coco?

Coco Gauff ganó su primer título importante el año pasado en el US Open y desde entonces se ha convertido en una superestrella global. La joven de 20 años incluso llevó la bandera estadounidense durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y actualmente aparece en su propia caja de Wheaties.

Pero en la cancha, esta temporada ha sido difícil. Después de abrir el año con el título en Auckland, Gauff aún no ha ganado otro torneo. Alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia y el Abierto de Francia, y ganó el título de dobles en Roland Garros con Katerina Siniakova. Pero los últimos meses han sido desafiantes. El verano pasado, dominó en la pista dura, ganando el Washington Open y Cincinnati en 2023 además del US Open. Este año, tiene un récord de 1-2 después de los Juegos Olímpicos y perdió en su partido de primera ronda en Cincinnati. Ahora Gauff llega a Nueva York buscando recuperar su forma en la superficie y capturar su segundo título importante.

No será fácil. Gauff se enfrentará a Varvara Gracheva en la primera ronda y podría enfrentarse potencialmente a Elina Svitolina en la tercera ronda y a Emma Navarro en la cuarta. Pero tendrá a la ruidosa multitud de su lado, y sabe lo que se necesita para ganar en Nueva York.

Ventaja de campo local?

Gauff es una de varios estadounidenses con una oportunidad legítima de salir victoriosos al final de la quincena. De hecho, por primera vez desde octubre de 1996, más de siete años antes de que naciera Gauff, hay cinco mujeres estadounidenses y cinco hombres estadounidenses clasificados en el top 20 del ránking de la WTA y la ATP.

Además de Gauff, que actualmente ocupa el puesto No. 3, Jessica Pegula es No. 6, Danielle Collins es No. 11, Navarro es No. 13 y Madison Keys es No. 14. Pocos llegan a Nueva York con tanto impulso como Pegula, que acaba de ganar su segundo título consecutivo en el Abierto de Canadá y luego llegó a la final en Cincinnati la semana siguiente.