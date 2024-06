Vista previa de Wimbledon 2024: Emma Raducanu, Andy Murray, Novak Djokovic y más para estar atentos

Hace doce meses, la experiencia de Wimbledon de Emma Raducanu consistía en hacer apariciones de hospitalidad para sus patrocinadores. La británica de 21 años se perdió su Grand Slam en casa después de cirugías en ambas muñecas y un tobillo, pero regresa este año con una sonrisa en su rostro tras mostrar algo de forma alentadora. “Fue muy difícil el año pasado porque caminabas por el túnel de los jugadores, veías a tus compañeros ir a practicar, ir a jugar su partido,” dijo la campeona del US Open 2021. “Estar al otro lado realmente dolía. No fue agradable y tampoco miré mucho tenis.” “Para mí estar en este lado de esto este año es muy especial.” Raducanu se perdió el Abierto de Francia de arcilla para concentrarse en estar en forma y lista para la temporada de césped británica – y la decisión parece haber dado sus frutos. Alcanzar las semifinales de Nottingham fue seguido por una racha hasta los cuartos de final de Eastbourne, incluyendo una victoria sobre la número cinco del mundo, la estadounidense Jessica Pegula. “Creo que estoy en un buen lugar,” dijo Raducanu, quien juega contra la rusa Ekaterina Alexandrova, la sembrada número 22, el lunes. “Hice una buena cantidad de trabajo al final del año para recuperarme y estar sana. He continuado ese trabajo a lo largo de este año. “Me siento bien en mi cuerpo. No hay dudas.”