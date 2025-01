Visité el Gran Hotel en Birmingham y debo una disculpa.

A lo largo de los años, ‘Brum’ lentamente se convirtió en una especie de broma para los geográficamente no educados y, bueno, puedes incluirme en ese grupo. Levanto mis manos.

Como periodista, pensarías que sabría mejor que ‘creer lo que lees en línea’, pero lamentablemente, siempre lo hice.

Antes de la semana pasada, no tenía ninguna intención real de visitar Birmingham. Una ciudad que creía estaba llena de Adrian Chiles con gorras viseras simplemente no me parecía atractiva. Pero poco sabía que estaba por recibir una bofetada brutal, y créeme, golpea fuerte.

birmingham es horrible porque es un agujero infernal lleno de recordatorios de que solía ser una de las ciudades más grandes y ricas de la tierra https://t.co/rvHYwH29wh

— Soap, Président du Club des Jacobins (@soapbox_tao) 13 de julio de 2024

Me invitaron a revisar el ‘Grand Hotel in Birmingham’ el fin de semana pasado. ‘Oxímoron’ fue mi primer pensamiento, ‘idiota’ fue el último. Pero llegaremos a eso.

A pesar de todas mis preconcepciones mal informadas, estaba genuinamente emocionado por alejarme un fin de semana y descubrir por mí mismo.

Mi esposa y yo tuvimos unas 2 horas de viaje desde el norte de Gales, que, debo agregar, es el tiempo perfecto asignado para tomar cervezas en el coche. Arriba los rojos.

Al llegar me di cuenta de que estaba a punto de convertirme en un turista en mi propia curiosidad y simplemente lo acepté. Me alegra haberlo hecho.

¿Por qué las primeras impresiones son tan importantes? Bueno, pueden influir en relaciones, carreras y en cualquier cosa importante para ti.

El Grand Hotel ciertamente estuvo a la altura de las expectativas. (Imagen: Newsquest) En nuestro caso, el Grand Hotel. ¿Primeras impresiones? Un portal perfecto a una época en la que los hoteles eran verdaderamente hoteles. Un retroceso a la era romántica de brillo, glamour y estrellato donde podrías meterte en la piel de un Hepburn o un Humperdinck por una noche. No algún habitáculo de Premier Inn en la A5 haciendo cosplay como un camionero divorciado por la noche.

Fuimos recibidos calurosamente en la gran recepción, nos registraron rápido y rápidamente, y llevaron nuestras maletas a nuestra suite en el último piso. Al entrar en el amplio y lujoso espacio abierto, compartimos una mirada que lo decía todo: “¡Vaya!”.

‘Grand’ era decirlo suavemente.

Un enorme baño que podría satisfacer hasta las mayores necesidades de Elvis, una cama con dosel que podría alojar a todo un equipo de fútbol y una habitación abierta con una vista increíble. Limpié el huevo de mi cara y me dirigí hacia la mesa donde el hotel gentilmente nos había obsequiado con una botella de champán y otros obsequios variados.

La habitación y la vista acompañante eran espectaculares. (Imagen: Newsquest) Nos relajamos un rato, nos preparamos, y luego salimos a explorar el Grand Hotel de Birmingham. La grandeza nos golpeó instantáneamente. Su reciente renovación de £50 millones se notaba en cada rincón.

¿Desde cuándo dejamos de hacer hoteles geniales y asequibles? ¿Realmente? ¿Por qué nos conformamos con construcciones deprimentes sacadas directamente de un catálogo de Argos?

Un gran hotel no le da al cliente ninguna excusa para querer salir por la puerta principal y el Grand Hotel cumple esa cuota de manera impecable. La deslumbrante escalera de caracol, las iluminadoras arañas y la artesanía que dotaba de vida a cada pasillo a través de una serie de imponentes espejos y pinturas eran igualmente impresionantes.

Da sed explorar este hotel, así que nos dirigimos al restaurante. Isaac’s.

Isaac’s es el restaurante insignia en el lugar con una vibra distópica franco/neoyorquina. Escondido a la vuelta de la esquina y con su entrada en Barwick Street.

“El menú de Isaac’s presenta comida reconfortante americana como perritos calientes, macarrones con queso y cheesecake junto con clásicos de brasería, bandejas de mariscos y filetes envejecidos durante 30 días. Sube la apuesta para una ocasión especial o vístete informalmente para una cena casual: la elección es tuya.”

Probablemente ahora vale la pena mencionar que el Grand Hotel es sin efectivo y solo acepta pagos con tarjeta.

Isaac’s es el restaurante insignia en el lugar con una vibra distópica franco/neoyorquina. (Imagen: Newsquest) Nos sentaron rápidamente en medio del restaurante y de inmediato comencé a tener dificultades. Soy tan ciego que creo que podría estar oficialmente registrado como un topo. También perdí mis gafas recientemente en un pub.

Para mí, Isaac’s estaba bastante oscuro por dentro, no me echo la culpa a mí mismo por mi olvido pero temía que en algún momento derribaría algo – o a alguien – al sentarme en medio del restaurante con mesas a mi alrededor y personas pasando. Así que le pregunté a varios miembros del público y retratos si podríamos cambiar de mesa antes de finalmente encontrar una mesera, que dijo que no había ningún problema.

Esto parecía estropear un servicio por lo demás impecable.

Para empezar, pedí las vieiras mientras que Georgia optó por las alitas de pollo. Mis vieiras (4, debo agregar, generosos tochos) estaban impresionantes. Descansaban sobre una cama de puré de azafrán y coliflor con una salsa de mango complementaria y duraron en el plato unos 30 segundos.

Sin embargo, las alitas de pollo parecían estar sazonadas con queroseno, ya que un bocado hizo que su bonita cabecita volara literalmente. Las probé y tengo que decir que estaban deliciosas pero rozaban el nivel de demasiado picante.

De todos modos, los platos principales.

Para mí, elegí el bacalao salteado con salsa puttanesca de tomate y aceituna. Intenta decir eso después de unas copas del vino tinto que sugerían. Quería ir a lo grande y probar su surf y turf pero la idea de comer bacalao después de esa espléndida ronda de vieiras era demasiado tentadora, y me alegra haberlo hecho. Otra vez, perfecto para mí.

Esa es la mejor pasta que he tenido (Imagen: Newsquest) Georgia terminó su 200ava jarra de agua y miró con precaución hacia abajo su elección, la fettuccine alfredo con salsa de trufa y pecorino. Después de unos bocados, el veredicto estaba claro. “Esta es la mejor pasta que he tenido”. Ahí lo tienes.

Isaac’s fue todo un placer, realmente lo fue, pero como mencioné antes, el cambio de mesa pareció estropear la rapidez de su servicio y causar algo de confusión con las bebidas.

A pesar de esto y sintiéndonos llenos y contentos, queríamos salir a explorar Birmingham de noche, pero siendo brutalmente honestos ya ambos nos habíamos enamorado del Grand Hotel a este punto.

Así que en su lugar, salimos a pasear de noche y visitamos los diversos bares y restaurantes alrededor del centro de la ciudad. La espesa niebla de enero parecía escurrirse por las calles infectando a todos los que tocaba con una ola general de felicidad.

Birmingham, al menos en el centro de la ciudad, parecía ser un lugar muy agradable. (Imagen: Getty)

Pero queríamos regresar a la principal atracción de esa noche, el bar Madeleine del hotel.

Siempre he tenido una debilidad por los bares de hotel más que por los bares regulares. Exudan una sensación más acogedora y, a su vez, me siento mucho más cómodo sentándome con una copa de whisky y ya sea poniendo al mundo al derecho o sentándome en silencio observando a la gente, un pasatiempo que dudo que alguna vez me deje.

El Grand Hotel fue una experiencia increíble y una que permanecerá conmigo por algún tiempo porque también fue humilde.

El personal fue fenomenal, el hotel fue majestuoso y la habitación era perfecta.

Por demasiado tiempo Birmingham ha sido avergonzada y marginada, sinceramente tiene mucho más que ofrecer que ser una broma desechable en TikTok.

Así que con la cola entre las piernas, partí al día siguiente sintiéndome algo así como un idiota, ¡pero uno feliz en eso!

Mi Brum favorito solía ser un pequeño coche amarillo, pero eso ahora ha cambiado.