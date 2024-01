Visión Pro de Apple: Características, especificaciones, precio, fecha de lanzamiento.

Apple ha anunciado que su auricular Vision Pro saldrá a la venta en las tiendas de Apple en los Estados Unidos el viernes 2 de febrero, con pedidos anticipados para el dispositivo de $3,499 comenzando el viernes 19 de enero de 2024. El anuncio parece prometer ser agitado en el CES (que se celebra del 9 al 12 de enero) a pesar de que Apple no asistirá a la conferencia. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el auricular de realidad virtual de Apple, aunque Apple no se refiere a él como tal, Apple describe el auricular como un “ordenador espacial revolucionario” con un gran énfasis en cómo un usuario podrá mantenerse presente en el mundo físico mientras lo lleva puesto. El CEO de Apple, Tim Cook, habló en la WWDC en junio de 2023 sobre cómo el Vision Pro marca “el comienzo de una nueva era para la informática”. ¿Quieres saber cómo es llevar un Vision Pro? Roman Loyola de Macworld ha tenido la experiencia y describe la experiencia aquí: ¡Entré en el emocionante mundo del Vision Pro de Apple y no quería irme! También discutimos sus experiencias con el Vision Pro a continuación. Actualización 1/8: El Vision Pro saldrá a la venta el 2 de febrero, con pedidos anticipados a partir del 19 de enero. Apple Vision Pro: Fecha de lanzamiento Cuando reveló el Vision Pro en la WWDC en junio de 2023, Apple dijo que el auricular estaría disponible “a principios del próximo año”. Su llegada en enero de 2024 es ligeramente anterior a lo que habíamos anticipado, pero el anuncio un día antes del CES está bien cronometrado para llamar la atención de los medios. El auricular estará inicialmente disponible solo en los EE. UU., con Apple indicando en el anuncio inicial en 2023 que otros países tendrían que esperar hasta “más tarde el próximo año”. En cuanto a cuándo en 2024 podría ser, en julio de 2023 Gurman sugirió que el Reino Unido y Canadá podrían ver el lanzamiento del nuevo auricular poco después del lanzamiento en los EE. UU., mientras que Asia y otras partes de Europa podrían tener que esperar hasta más tarde ese año o 2025. Apple Vision Pro: Precio y cómo comprar El Vision Pro comenzará en $3,499 con 256 GB de almacenamiento. Apple no ha confirmado el precio fuera de los EE. UU. aún, pero basándose en la estructura de precios habitual de Apple, probablemente eso signifique £3,499 en el Reino Unido. El Vision Pro viene con una banda de tejido Solo Knit y una banda Dual Loop para que el usuario pueda seleccionar la más cómoda o llevar ambas si lo desea. También viene con un paquete de baterías, cable de carga USB-C y adaptador de corriente, así como un paño de pulido, que Apple vende por $19. Habrá un costo adicional asociado a cualquier lente de prescripción que se necesite, según Apple, pagarás $99 por los Insertos Ópticos Zeiss (Lectores) y $149 por los Insertos Ópticos de Prescripción ZEISS. No sabemos si habrá opciones o accesorios adicionales aparte de un paquete de baterías externo (el cual está incluido). Si quieres comprar el Vision Pro, podrás hacer un pedido anticipado en el sitio web de Apple el 19 de enero a las 5 de la mañana (hora del Pacífico). El dispositivo luego estará disponible para comprar en las tiendas de Apple alrededor de los Estados Unidos a partir del 2 de febrero. Apple Vision Pro: ¿Habrá una versión más barata? Tomamos el hecho de que el Vision Pro tiene la palabra Pro en su nombre como una gran indicación de que una versión menos Pro llegará en el futuro. Eso no es exactamente evidencia, pero Mark Gurman de Bloomberg cree que un auricular más barato llegará en 2025. En un boletín de junio de 2023, escribió que una versión “más barata” del Vision Pro está en desarrollo. Probablemente tendrá “pantallas de menor calidad, ya sea un chip de grado iPhone o un chip para Mac más antiguo, y menos cámaras”. También informó en octubre que el Vision Pro de Apple ya está trabajando en la secuela del auricular, que será más barata que el modelo original. Gurman sugiere que el auricular más barato se llamará Apple Vision o Apple Vision One. Apple Vision Pro: Primer comercial En enero de 2024, Apple lanzó el primer anuncio de televisión para el Vision Pro, que presenta a una variedad de estrellas de cine en escenas donde se ponen un casco o gafas, incluyendo: Young Frankenstein (Gene Wilder) Carl Fredricksen (Up) Hit-Girl (Kick Ass, Chloë Grace Moretz) Ant-Man (Paul Rudd) Sr. Fox, Sra. Fox. Tejón (Fantastic Mr. Fox) Luke Skywalker (Star Wars, Mark Hamill) As de la Primera Guerra Mundial (Snoopy) Geordi LaForge (Star Trek, Levar Burton) Ladrón de la Cangre Burgers (Bob Esponja) Tony Stark (Iron Man, Robert Downey Jr.) Emmett Brown (Volver al Futuro, Christopher Lloyd) Apple Vision Pro: Diseño Apple ha elegido los materiales con los que se fabrica el Apple Vision Pro para que sea lo más “usable” posible. Un marco de aleación de aluminio personalizado se curva alrededor de la cara del usuario y un diseño modular significa que puede adaptarse “perfectamente” a cada usuario. El sello de luz está hecho de un tejido suave que viene en una variedad de tamaños y formas para adaptarse a la cara del usuario de forma precisa. Hay correas flexibles que se pueden ajustar para adaptarse a la cabeza y asegurar que los Audio Pods estén posicionados cerca de las orejas. La diadema acolchada está disponible en varios tamaños y se puede cambiar por otro tamaño o estilo. Según el comunicado de prensa de Apple de enero de 2023, cada Vision Pro viene con dos almohadillas Light Seal y estará disponible en una “serie de formas y tamaños”. Incluido en la caja está un protector para el frente del dispositivo, una batería, un cable de carga y un adaptador de corriente USB-C y un paño de pulido de $19 de Apple. Apple Vision Pro: Gafas de prescripción Aquellos que necesiten gafas podrán comprar insertos ópticos personalizados para corregir su visión. Estos Insertos Ópticos ZEISS se venden por separado y se adhieren magnéticamente a las lentes del auricular. Las lentes adicionales no están incluidas en el precio del auricular, por lo que hay un costo adicional asociado a ellas. Cuando Roman Loyola de Macworld probó el Vision Pro en Apple Park, un optometrista midió su prescripción y Apple equipó el auricular con las lentes apropiadas. Luego se quitó sus gafas cuando se puso el auricular. Dijo que podía ver, pero pensó que tal vez la prescripción no era exacta porque notó borrosidad con el texto. Apple confirmó a Loyola que cuando ordenas Vision Pro, tendrás que enviar una prescripción de tu optometrista. No está claro cómo funcionará eso al comprar en una tienda de Apple. Posiblemente un cliente tendrá que presentar una prescripción en la tienda. Hay información sobre el costo de las lentes en la sección de precios anterior. Según Apple, te verás obligado a pagar $99 por los Insertos Ópticos (lectores) Zeiss y $149 por los Insertos Ópticos Zeiss (prescripción). Apple Vision Pro: Compatibilidad Apple no ha dicho nada sobre la compatibilidad en términos de si necesitarás una generación particular de iPhone para usar el Vision Pro, pero parece probable que no sea compatible con cada modelo del teléfono. De hecho, el analista Ming-Chi Kuo ha sugerido que el iPhone 15 contará con un chip Ultra Wideband (UWB) mejorado para este propósito, lo que podría significar que ningún otro iPhone será compatible con el Vision Pro. Apple Vision Pro: Especificaciones y características El Vision Pro, según Apple, “ofrecerá un rendimiento informático fenomenal”. Está alimentado por un procesador M2 y un nuevo chip R1 que se utiliza para procesar la entrada de 12 cámaras, cinco sensores y seis micrófonos, también elimina el retraso para evitar la latencia. Apple dice que puede actualizar las imágenes ocho veces más rápido que el parpadeo de un ojo. El auricular “funciona virtualmente en silencio”, según Apple. Hay dos pantallas de ultra alta resolución que se combinan para producir 23 millones de píxeles y crear una pantalla 4K para cada una que podría generar una pantalla que parece tener 100 pies de ancho. El video se puede renderizar a una resolución de 4K y el texto aparece nítido desde cualquier ángulo. Hay dos controladores amplificados individualmente dentro de cada pod de audio que pueden ofrecer un Audio Espacial Personalizado basado en la geometría de la cabeza y las orejas del usuario. Como resultado, el sonido se siente como si viniera del espacio a tu alrededor. Vision Pro también combina el sonido con la habitación utilizando trazado de rayos de audio. También cuenta con una avanzada matriz de sensores. Dentro de las lentes, un sistema de seguimiento ocular de alto rendimiento utiliza cámaras y un anillo de LEDs para proyectar patrones de luz invisibles en los ojos del usuario. Como resultado, el Apple …