Visión de Manzana Pro – sensores de salud futuros rumoreados

Future Apple Vision Pro could contain many more sensors

Ya tenemos sensores de Face ID y una serie de sensores de salud en el Apple Watch, pero los futuros dispositivos de Apple, incluido el Apple Vision Pro, tendrán muchos más dispositivos de medición, incluido uno para analizar la respiración a través de la nariz. Aquí está lo que está por venir.

No hace tanto tiempo, los sensores eran simplemente algo para revelar un punto de la trama en el USS Enterprise. Pero ahora tenemos dispositivos que saben cuándo los tocamos, cuándo les hablamos e incluso cuándo les miramos. Simplemente revisando las patentes y solicitudes de patentes de 2024, parece que no hay un tipo de sensor en el que Apple no esté al menos investigando. Una patente recién concedida sobre un micrófono en la nariz es solo la última, aunque parece ser la primera vez que Apple ha expresado interés en las fosas nasales.

“Método y aparato para monitorear la respiración nasal”, describe un micrófono montado en la nariz. Según la descripción, podría ser como una extensión extra, una especie de placa facial, de algún futuro Apple Vision Pro.

O según las ilustraciones de la patente, simplemente podría estar pegado en tu cara. Y hay una descripción que hace que este sensor suene como Nose Noise ID.

Parece unas gafas 3D, pero la parte clave es esa cubierta nasal, es un micrófono nasal

“La señal de audio de la respiración registrada puede ser digitalizada y analizada, por ejemplo, basándose en sus características espectrales, para determinar una o más características de la respiración del usuario”, dice la patente. “El sistema también puede utilizar una o más características de la respiración para: reconocer a un usuario en particular.”

Podríamos ver una nueva categoría en Apple Fitness+ que utilice el sensor nasal para “presentar un ejercicio de respiración a un usuario”. O podría formar parte de un gran proyecto de salud, ya que el sistema compara “las características de la respiración del usuario con los datos de respiración históricos del usuario y/o los datos de respiración históricos de otros usuarios obtenidos a través de una base de datos anonimizada.”

La patente entra en gran detalle sobre la recopilación de grabaciones nasales, pero es solo una de las muchas patentes de sensores relacionadas con la cabeza.

Sobre tu propia cabeza

Apple reveló anteriormente que cientos de patentes relacionadas con sensores y otros aspectos del Apple Vision Pro estaban ocultas a simple vista. Desde el lanzamiento del dispositivo, nuevas patentes y solicitudes de patentes han sido más directas sobre para qué son, aunque algunas son más ambiciosas que otras.

Un futuro Apple Vision Pro podría leer ondas cerebrales

Algunas posiblemente también son descabelladas, pero no apostarías en su contra. Como la posibilidad de que un futuro Apple Vision Pro pueda leer tu mente.

El objetivo de esa patente, concedida en marzo de 2024, es monitorear la actividad de las ondas cerebrales con fines de salud. Podría reconocer síntomas de pánico, por ejemplo, como cuando recuerdas cuánto pagaste por el Apple Vision Pro.

Como siempre con las patentes, Apple se preocupa por cómo algo puede ser realizado o implementado, en lugar de necesariamente para qué se usaría luego. Pero hay lo suficiente en esta patente en particular para sugerir que podría funcionar junto con estimulación auditiva para ayudar a pacientes con Trastorno de Estrés Postraumático.

Un dispositivo de este tipo también podría formar parte de un sistema que ayude a estudiantes o personas con problemas neurodivergentes a mejorar el enfoque y la comprensión. Lo haría monitoreando los centros de aprendizaje del cerebro y quizás ajustando la velocidad de entrega de las lecciones.

El futuro está cerca

Todo este escaneo cerebral y registro nasal parece algo que solo veríamos eventualmente, pero una vez que la búsqueda de ideas de sensores de Apple se ha convertido en un producto vendible, avanza rápidamente. Ya estamos acostumbrados al Face ID, por ejemplo, y eso parecía imposible cuando se reveló por primera vez.

Solo que es posible que aún se revele de nuevo, pero esta vez en el MacBook Pro o en el iMac. Eso se mostró en una patente de febrero de 2024 llamada “Módulo de reconocimiento de luz para determinar un usuario de un dispositivo informático”.

Dado que ya tenemos el Face ID en el iPhone y el iPad, hemos llegado de alguna manera a un punto en el que descartamos la tecnología asombrosa. Cuando el Face ID llegue a la Mac, los usuarios estarán menos impresionados y más molestos de que haya tardado tanto.

Mientras que podríamos ser más apreciativos si Apple logra alguno de sus muchos planes para hacer que la tela incluya sensores táctiles. Apple no solo ha obtenido patentes para sensores de tela en 2024, sino que ha obtenido la misma patente una y otra vez desde al menos 2020.

Siempre hay una posibilidad muy probable de que la tecnología descrita en una patente nunca dé como resultado un producto terminado. Pero en algunos casos, como en este, Apple parece estar impulsando la idea con fuerza.

Y esa idea, en la versión de 2024 de la patente, se trataba especialmente de cómo la tela en el HomePod y en las correas del Apple Watch podría tener sensores de salud integrados.

“La banda elástica puede estar formada por una tira anular de tela elástica que tiene una abertura configurada para adaptarse alrededor de una parte del cuerpo de un usuario”, dice la patente. “La circuitry puede estar acoplada a hebras de material en la banda elástica.”

“La circuitry puede incluir circuitry de sensor para hacer mediciones en la parte del cuerpo, como mediciones electrocardiográficas, mediciones de presión arterial y mediciones de la frecuencia respiratoria”, continúa. “Una bobina formada a partir de hebras conductoras en el artículo basado en tela puede ser utilizada por circuitry receptora de energía inalámbrica en el artículo basado en tela para recibir la energía inalámbrica.”

Apple también ha estado investigando la fabricación de tela que pueda convertirse en una fuente de luz, y así incluso formar una especie de pantalla.

Más allá del tacto y la salud

Tal vez sea porque el Apple Watch ya se ha convertido en un jugador importante en la investigación de la salud, que Apple ahora está buscando en qué más puede hacer que el pequeño dispositivo detecte de manera útil. Más allá de las mediciones de la frecuencia cardíaca, apnea del sueño y detección de caídas, Apple está investigando agregar sensores de Apple Watch que rastreen:

Anemómetro

Bolómetro

Sensor de flujo de calor

Radiación solar

Termómetro

Sensor de agua

Todos estos fueron revelados en un par de solicitudes de patentes en marzo de 2024. Como siempre, se da poco espacio a lo que los sensores de la patente realmente harían, pero hubo algunos ejemplos.

Como el anemómetro, el detector de velocidad del viento. Apple sugiere que si un Apple Watch puede detectar la velocidad del viento, por ejemplo, medirá mejor el esfuerzo que se está realizando en una carrera al aire libre.

Hay un límite para la cantidad de sensores que se pueden incluir en un dispositivo dado. Y también hay problemas legales, como el que Apple aún enfrenta con Masimo por un sensor de oxígeno en la sangre.

Por lo tanto, está lejos de ser un camino simple desde la idea hasta el producto. Pero la última patente nasal de Apple muestra que está decidido a dar a nuestros dispositivos sensores para todo concebible.

Y si los desarrolladores de Apple tienen otra brillante idea, podrán medirla.