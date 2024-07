Violenta agitación por cuotas laborales sacude a Bangladesh.

Las escuelas y universidades en todo Bangladesh han sido cerradas hasta nuevo aviso después de que seis personas murieran en protestas por cuotas en trabajos gubernamentales. Los estudiantes universitarios han estado realizando manifestaciones durante varios días contra el sistema de reservas en trabajos del sector público para los hijos de héroes de guerra, que lucharon por la independencia del país de Pakistán en 1971. Algunos trabajos también están reservados para mujeres, minorías étnicas y discapacitados. Un tercio de los puestos son para los hijos de aquellos clasificados como héroes de guerra. Los estudiantes argumentan que el sistema es discriminatorio y quieren el reclutamiento basado en el mérito. Varios ciudad, incluida la capital Dhaka, esta semana han sido escenario de enfrentamientos entre partidarios del movimiento anti-cuota y aquellos que están en contra, en particular la juventud estudiantil de la Liga Awami gobernante conocida como la Liga Bangladesh Chhatra (BCL). Los grupos de estudiantes se atacaron entre sí con ladrillos y palos. La policía disparó gas lacrimógeno y utilizó balas de goma para dispersar a los grupos enfrentados. Los activistas estudiantiles dijeron que cientos de personas resultaron heridas en los ataques. “Culpamos a los miembros de la BCL por la violencia. Mataron a los manifestantes. La policía no intervino para salvar a los estudiantes ordinarios”, dijo Abdullah Salehin Ayoun, uno de los coordinadores del movimiento anti-cuota, a la BBC. Los trabajos gubernamentales son muy codiciados en Bangladesh porque pagan bien. En total, más de la mitad de los puestos, que ascienden a cientos de miles, están reservados para ciertos grupos. Los críticos dicen que el sistema beneficia injustamente a los hijos de grupos pro-gobierno que apoyan a la primera ministra Sheikh Hasina, quien ganó su cuarta elección consecutiva en enero. El gobierno de la Sra. Hasina abolió la reserva en 2018, siguiendo las protestas. Pero un tribunal ordenó a las autoridades que reintegraran las cuotas a principios de junio, lo que desencadenó la última ronda de protestas. Los funcionarios dicen que tres personas fueron asesinadas en la ciudad portuaria del sur de Chittagong y dos en Dhaka, mientras que un estudiante fue asesinado en la ciudad del norte de Rangpur por una bala perdida. Los informes de los medios dicen que al menos tres de los muertos eran estudiantes, aunque aún no hay confirmación oficial. El gobierno culpa a los grupos de la oposición por la violencia. “Las juventudes estudiantiles del Jamaat-e-Islami de la oposición y del Partido Nacionalista de Bangladesh [BNP] se han infiltrado en este movimiento anti-cuota. Ellos son quienes iniciaron la violencia”, dijo el Ministro de Ley Anisul Huq a la BBC. El tribunal superior de Bangladesh suspendió el sistema actual la semana pasada, pero se espera que las protestas continúen hasta que se elimine permanentemente. “El caso ha sido programado para ser escuchado el 7 de agosto. Se ha dado a los estudiantes la oportunidad de presentar sus argumentos en el tribunal”, dijo el Sr. Huq. En una operación nocturna el martes, la policía allanó la sede del BNP, el principal partido de la oposición, en Dhaka, tras los violentos enfrentamientos. El alto dirigente del BNP, Ruhul Kabir Rizvi, dijo que el allanamiento no fue más que un drama y fue un mensaje para que los estudiantes regresen a casa. Las protestas han estado ocurriendo durante días con los estudiantes bloqueando carreteras y autopistas en Dhaka y otras ciudades importantes, paralizando el tráfico. Los líderes estudiantiles dijeron que estaban enojados por los comentarios recientes de la Sra. Hasina, quien, dicen, describió a los opositores a las cuotas de empleo como razakar, un término utilizado para aquellos que supuestamente colaboraron con el ejército paquistaní durante la guerra de 1971. Varios líderes estudiantiles dijeron que la Sra. Hasina los había insultado al compararlos con razakar. La comparación, dijeron, también animó a los miembros de la BCL a atacarlos. “Quieren aplastar nuestras voces creando un reinado de terror en el país. Si no protesto hoy, me golpearán otro día. Por eso estoy en las calles protestando”, dijo Rupaiya Sherstha, una estudiante de la Universidad de Dhaka, a la BBC. Pero los ministros del gobierno dicen que los comentarios de la Sra. Hasina fueron malinterpretados y que ella no llamó a los estudiantes razakar. Mohammad Ali Arafat, ministro de Estado de Información y Radiodifusión, negó las denuncias de que la juventud estudiantil de la Liga Awami desató la violencia. Dijo que los problemas comenzaron después de que los estudiantes anti-cuotas intimidaron a los residentes de un salón en Dhaka. “Si hay caos en los campus universitarios, no hay beneficio para el gobierno. Queremos que se mantenga la paz”, dijo Arafat a la BBC. El Secretario General de la ONU, António Guterres, instó al gobierno a “proteger a los manifestantes contra cualquier forma de amenaza o violencia”, según su portavoz Stephane Dujarric. Los estudiantes han prometido continuar sus protestas hasta que se cumplan sus demandas. El gobierno ha fortalecido la seguridad desplegando la paramilitar Guardia Fronteriza de Bangladesh en cinco ciudades principales, incluidas Dhaka y Chittagong.