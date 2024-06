Vinicius Jr: Abusadores racistas del delantero del Real Madrid condenados a ocho meses de prisión.

El delantero del Real Madrid, Vinicius Jr, dice que es un “atormentador de racistas” después de que tres aficionados del Valencia fueran condenados a ocho meses de cárcel por insultarlo en un partido. Los cánticos racistas iban dirigidos a Vinicius durante un juego de La Liga en el Estadio Mestalla del Valencia el 21 de mayo de 2023. Los aficionados fueron declarados culpables de un “delito contra la integridad moral” con “circunstancia agravante de discriminación por motivos racistas”. “No soy una víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todas las personas negras”, publicó Vinicius en X. “Que otros racistas tengan miedo, vergüenza y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta condena histórica”. Es la primera vez que se ha emitido una condena por racismo en un partido de fútbol en España y fue el resultado directo de una denuncia presentada por La Liga. Una condena inicial de 12 meses se redujo en un tercio tras un acuerdo alcanzado en la etapa de investigación preliminar. Los aficionados también fueron prohibidos de ingresar a cualquier estadio de fútbol donde se jueguen partidos de La Liga y/o la Federación Española de Fútbol (RFEF) por un período de tres años, posteriormente reducido a dos. El internacional brasileño Vinicius se unió a La Liga, al Real Madrid y a la RFEF en llevar el caso a los tribunales. Los acusados leyeron una carta de disculpa durante la audiencia. El presidente de La Liga, Javier Tebas, dijo: “Esta sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en España, ya que ayuda a reparar la afrenta sufrida por Vinicius Jr y envía un mensaje claro a aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a lanzar insultos. La Liga los identificará, los denunciará y habrá consecuencias penales. Entiendo que pueda haber cierta frustración por la duración de tiempo que tardan en dictarse estas sentencias, pero esto demuestra que España es un país que garantiza la integridad judicial. Nosotros en La Liga solo podemos respetar el ritmo de la justicia, pero una vez más exigimos que la legislación española evolucione para dar a La Liga poderes sancionadores que puedan acelerar la lucha contra el racismo”. El Real Madrid dijo que “seguirá trabajando para proteger los valores de nuestro club y erradicar cualquier comportamiento racista en el mundo del fútbol y el deporte”. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió las sentencias como un “paso positivo” y elogió la “acción firme”. Escribiendo en su Instagram Story, Infantino dijo: “Nuestro mensaje a las personas en cualquier parte del mundo que todavía se comportan de manera racista cuando tratan con el fútbol es claro: no los queremos. Estas personas deben ser excluidas, no son parte de nuestra comunidad y no son parte del fútbol”.