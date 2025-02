Vigilancia de División de Acciones: ¿Siguiente en la lista SoundHound?

El año pasado fue un año importante para las divisiones de acciones. Grandes empresas como Walmart y Chipotle Mexican Grill lanzaron tales operaciones, y actores en la industria de crecimiento más caliente del mercado, la inteligencia artificial (IA), también se unieron al movimiento. El principal fabricante de chips Nvidia, el gigante de redes Broadcom y el fabricante de equipos Super Micro Computer anunciaron y completaron divisiones de acciones el año pasado después de que sus precios se dispararon.

Y después de cada nueva división de acciones, la pregunta más importante de los inversores era: “¿Qué gigante del mercado será el próximo en unirse a esta lista?” Aunque estas operaciones no cambian nada fundamental sobre una acción o la empresa, podrían ser vistas como una señal generalmente positiva. (Hablaré más sobre eso más adelante). Por ahora, vamos a abordar esa pregunta de los inversores y considerar si una de las historias de crecimiento más explosivas de hoy podría ser la próxima candidata para una división de acciones. Estoy hablando de SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), una empresa que ha reportado un crecimiento de ingresos de dos dígitos trimestre tras trimestre y ha visto cómo su acción se disparaba más del 800% en el último año. Echemos un vistazo más de cerca.

Es posible que no hayas oído hablar de SoundHound antes, pero es posible que hayas interactuado con sus productos sin darte cuenta. La empresa es especialista en IA de voz, sirviendo a clientes en industrias como automotriz, restaurantes y cuidado de la salud. Los productos de voz de SoundHound se destacan gracias a su tecnología que proporciona una comunicación de mayor calidad; traduce el habla directamente en significado, pasando por alto el paso común de traducir el habla en texto.

La empresa ha lanzado productos en áreas como “smart ordering,” inteligencia vehicular y asistencia para empleados, por nombrar algunos.

Todo esto ha resultado en un crecimiento significativo trimestre tras trimestre. En el período más reciente, SoundHound reportó un aumento del 89% en los ingresos a $25 millones y avanzó en la expansión de su negocio en diversas industrias. Cinco industrias diferentes contribuyeron entre un 5% y un 25% a los ingresos. Apenas un año antes, el 90% de los ingresos provenían del sector automotriz. SoundHound está en modo de alto crecimiento, expandiendo sus plataformas y su alcance en diferentes industrias, e invirtiendo en su tecnología. Por lo tanto, no sorprende que la empresa aún no sea rentable, reportando una pérdida neta en base a los principios contables generalmente aceptados (GAAP) de alrededor de $21 millones en el trimestre.

Ahora, consideremos la posibilidad de una división de acciones. Las empresas a menudo dividen sus acciones después de un período de enormes ganancias, y podemos decir claramente que SoundHound ha visto cómo su acción despegaba. La empresa se ha demostrado ser una opción popular entre los inversores que buscan futuros ganadores en IA.

Una división de acciones, al ofrecer más acciones a los titulares actuales, reduce el precio de cada acción individual, algo que puede ser necesario si las ganancias han llevado a una acción a alcanzar niveles muy altos. Por ejemplo, el nivel de alrededor de $1,000 por acción puede ser una barrera psicológica para algunos inversores, podrían dudar en comprar una acción por este precio incluso si la valoración parece aceptable.

Las divisiones de acciones no cambian nada fundamental sobre la empresa o la acción, por lo que el valor de mercado, el valor de su participación si ya posee las acciones y la valoración de la acción permanecen iguales. Es por eso que una división de acciones por sí sola no es motivo para comprar o vender una acción. Pero una división de acciones podría considerarse generalmente positiva ya que puede hacer que una acción sea más accesible para una gama más amplia de inversores, y el hecho de que una empresa decida dividir sus acciones podría sugerir que la gerencia está optimista sobre el futuro y el potencial de que la acción siga subiendo.

Como se mencionó, la acción de SoundHound ha ascendido, pero el precio no ha alcanzado un nivel que dificulte el acceso. Hoy en día, se negocia alrededor de $15 por acción. Y una división de acciones no reduciría la valoración, por lo que en realidad no haría que SoundHound fuera más barato para los inversores.

SoundHound no ha dividido sus acciones en el pasado, lo que significa que no tenemos pistas sobre si la empresa está dispuesta a realizar tales operaciones o no. Pero diría que en este momento, una división de acciones no es realmente necesaria para SoundHound. Así que no esperaría que este jugador de IA sea la próxima empresa en lanzar una división a pesar de las enormes ganancias de la acción en los últimos tiempos.

