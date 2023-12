Viernes informativo – The New York TimesBreve informativo del viernes – The New York Times

‘Gritos sin palabras’

Una investigación de dos meses realizada por The Times, que incluyó entrevistas con más de 150 personas, descubrió nuevos y dolorosos detalles sobre los ataques de Hamas el 7 de octubre, estableció un patrón de violencia sexual de género e identificó al menos siete lugares donde mujeres y niñas israelíes parecían haber sido agredidas sexualmente o mutiladas.

Funcionarios israelíes afirman que, en todos los lugares donde los terroristas de Hamas atacaron, en una fiesta, bases militares a lo largo de la frontera y kibbutzim, brutalizaron a las mujeres. Testigos describieron casos de violación y asesinato con lujo de detalles. Soldados y médicos voluntarios recordaron haber encontrado más de 30 cuerpos de mujeres y niñas profanados. Muchos de los relatos son difíciles de escuchar y la evidencia visual es perturbadora de ver.

Hamas ha negado las acusaciones de Israel sobre la violencia sexual. Los activistas israelíes han criticado que el Secretario General de la ONU, António Guterres, y la agencia ONU Mujeres no hayan reconocido las numerosas acusaciones hasta semanas después de los ataques.

Investigación: Los principales investigadores de la policía en Israel han recopilado pruebas cuando ha sido posible, pero no han dado una cifra sobre cuántas mujeres fueron violadas, diciendo que la mayoría están muertas y enterradas rápidamente, de acuerdo con la costumbre religiosa judía, y que nunca lo sabrán. Ninguna sobreviviente ha hablado públicamente.

Relato de testigo: Raz Cohen, un consultor de seguridad, vio a una joven, desnuda y gritando, siendo arrastrada por cinco hombres armados. Describió cómo fue violada y luego asesinada. “Todavía recuerdo su voz, gritos sin palabras.”

En otras noticias:

Rusia retoma tierras de Ucrania

Rusia avanza alrededor del pueblo sureño de Robotyne, recapturando tierras que las tropas ucranianas tomaron en el punto más alto de su contraofensiva en el verano.

Con su contraofensiva estancada, las tropas ucranianas están ahora a la defensiva en muchos lugares, y Kyiv está cada vez más preocupado de que sus fuerzas armadas no tengan los recursos para mantener la lucha.

Escándalo: Una fiesta de celebridades en Moscú con el código de vestimenta “casi desnudo” ha resultado en disculpas llorosas, patrocinios revocados, actuaciones canceladas y, para un rapero, una condena de dos semanas de cárcel.

Una represión contra críticos en Burkina Faso

La junta militar de Burkina Faso, una nación de África Occidental que lucha por derrotar a grupos extremistas, ha estado reclutando a la fuerza a quienes han criticado al liderazgo por su fracaso en vencer a los insurgentes y por los abusos contra las poblaciones a las que se supone que debe proteger.

La violencia ha aumentado bajo el gobierno militar, según diplomáticos, trabajadores humanitarios y analistas. Burkina Faso se ha convertido en el centro de la crisis en la región del Sahel, una extensa franja de tierra al sur del Sáhara que ha sido sacudida por revueltas y golpes de Estado.

NOTICIAS ÚLTIMAS

Alrededor del Mundo

Cómo arreglar el tenis: Le preguntamos a jugadores, ejecutivos y otras personas influyentes en el deporte.

ARTE E IDEAS

Una advertencia para nuestras imaginaciones

El crecimiento explosivo de las tecnologías de inteligencia artificial, incluidos los generadores de texto e imagen, no representa una amenaza para la cultura de nuestra especie, escribe Jason Farago, crítico de The Times. Más bien, es una advertencia: no podemos permitir que nuestras imaginaciones se achiquen al tamaño de las máquinas, ni permitir que los mundos del arte y el entretenimiento se resignen aún más a los motores de recomendación y las estructuras de calificación.

“Para que algo cuente”, escribe Jason, “vas a tener que hacer más que simplemente reorganizar imágenes y palabras preexistentes, como cualquier robot. Vas a tener que ponerle empeño, tu empeño y tal vez también tu alma”. Lea su columna.