Videos del ejército israelí muestran a miembros de la familia Bibas en cautiverio el 7 de octubre.

Familiares de una madre y un niño israelí que parecían estar en cautiverio en Gaza en videos recientemente publicados del día del ataque liderado por Hamás dijeron el martes que esperaban que las imágenes llamen la atención sobre la urgencia de liberar a los rehenes.

El ejército israelí distribuyó videos el lunes por la noche que según dijo mostraban a miembros de la familia Bibas en el área de Khan Younis en el sur de Gaza el 7 de octubre. The New York Times no pudo verificar de inmediato las imágenes, que mostraban a una figura cubierta con una manta mientras parecía sostener a un niño pelirrojo.

En una conferencia de prensa llorosa, Ofri Bibas-Levy, la hermana de Yarden Bibas, quien fue capturado junto con su esposa Shiri y sus dos hijos pelirrojos, Ariel y Kfir, dijo que estaba llamando desesperadamente a líderes israelíes e internacionales para que trajeran a sus familiares a casa a través de un acuerdo negociado.

“Cuando vimos el video, realmente nos destrozó el corazón”, dijo la Sra. Bibas-Levy.

El destino de la familia Bibas ha sido confuso. A fines de noviembre, Hamás afirmó que la Sra. Bibas y los niños habían muerto en un ataque aéreo israelí en Gaza. Funcionarios israelíes no han confirmado la afirmación.

La familia Bibas fue secuestrada de Kibbutz Nir Oz, una ciudad a lo largo de la frontera de Israel con Gaza, donde más de 70 de los aproximadamente 240 rehenes fueron capturados. Kfir, quien tenía nueve meses en el momento de su captura, es el rehén más joven en Gaza. Los funcionarios israelíes estiman que alrededor de 130 rehenes siguen en cautiverio, aunque se cree que al menos 30 de ellos están muertos.

En los videos, que el ejército israelí dijo que fueron tomados de cámaras de seguridad en Khan Younis, se puede ver cabello rojo en la parte posterior de la cabeza de un niño sobre el hombro de una figura descalza caminando por un sendero de tierra, como si llevara al niño. Rodeados por unos pocos hombres, al menos uno de ellos armado, las figuras están cubiertas con una manta azul y blanca y son transferidas a un automóvil.

Kfir no aparece en los videos, pero el contralmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, dijo en una conferencia de prensa que el bebé probablemente estaba en un portabebés en el pecho de su madre, como lo estaba cuando la familia fue capturada en Israel. No dijo cómo las autoridades habían confirmado las identidades.

El ejército israelí no pudo confirmar si la Sra. Bibas y sus hijos estaban vivos o muertos, pero el almirante Hagari dijo que según la información disponible para ellos, “estamos muy preocupados y preocupados por la condición y el bienestar de Shiri y los niños”.

Agregó que “estamos haciendo todo lo posible para obtener más información sobre su destino”.

El destino de la familia Bibas ha cautivado al público de Israel, y la publicación de los videos fue noticia en los medios israelíes. Yedioth Ahronoth, un diario popular israelí, encabezó su portada con un artículo titulado “Una madre y dos almas pequeñas, llevadas a la oscuridad”.

“Sé que se convirtieron en un símbolo,” dijo la Sra. Bibas-Levy, “pero para nosotros es nuestra familia, y los queremos de vuelta.”