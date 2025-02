Video de Erdogan diciendo que quiere ver a Khan está manipulado.

Durante la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al país asiático, en febrero de 2025, surgió un video manipulado que parecía mostrar a Erdogan expresando el deseo de ver a Imran Khan, el ex primer ministro encarcelado de Pakistán. El clip ha sido alterado a partir de imágenes captadas durante un viaje anterior que Erdogan realizó en 2020, cuando Khan era primer ministro. La publicación en Facebook del 14 de febrero, con subtítulos en urdu, decía: “El presidente turco Recep Tayyip Erdogan recuerda a Imran Khan, dice que deseaba estrechar la mano de Imran Khan”. El video, que acumuló más de 102.000 reproducciones, se difundió entre los seguidores de Khan en las plataformas de redes sociales después de que Erdogan llegara a Pakistán el 13 de febrero para una visita oficial. El clip cita a Erdogan diciendo: “Saludos a todos mis hermanos pakistaníes. Pakistán es un país muy cercano a Turquía y tengo muy buenos recuerdos de esta nación. Cuando visité Pakistán por última vez, fui recibido por el ex primer ministro Imran Khan y hoy Shehbaz Sharif gobierna el país como primer ministro. Desearía que Imran Khan estuviera entre ustedes hoy y pudiera estrecharle la mano. Pero espero que nos veamos de nuevo en el futuro. Pakistán es mi segundo hogar”. La detención de Khan en mayo de 2023 desencadenó disturbios en todo el país, algunos dirigidos a instalaciones de las fuerzas armadas, y provocó raras persecuciones de civiles en tribunales militares. La detención de Khan en mayo de 2023 duró solo unos días, pero fue arrestado nuevamente tres meses después y ha permanecido encarcelado desde entonces, enfrentando una serie de casos judiciales que él asegura que están motivados políticamente. Una búsqueda de imágenes inversa en Google utilizando fotogramas clave del metraje compartido falsamente condujo a un video de YouTube de Samaa televisión que mostraba el discurso de Erdogan ante el parlamento pakistaní en febrero de 2020. Erdogan no dijo en su discurso que deseaba que Khan estuviera presente y que quería estrecharle la mano. El video completo también muestra a Khan sentado en la silla del primer ministro y escuchando a Erdogan. El clip compartido en línea tiene varias inconsistencias que sugieren que fue manipulado. Los movimientos de los labios de Erdogan son anormales y no se sincronizan con lo que dice. El video original presenta la voz de un intérprete masculino, mientras que la versión modificada tiene una voz femenina. Búsquedas de palabras clave adicionales encontraron un video de YouTube similar y la afirmación de que el clip “sonido o visuales fueron significativamente editados o generados digitalmente”. AFP ya ha desacreditado afirmaciones relacionadas con Khan aquí y aquí.