Video antiguo de un barco de mineral surcoreano varado se comparte erróneamente como el naufragio de un barco de la armada birmana por rebeldes”“Antiguo video de barco de mineral surcoreano varado es falsamente compartido como el hundimiento de un barco de la armada birmana por rebeldes

Los medios sociales compartieron un video antiguo de un barco de carga que se hunde con la afirmación falsa de que muestra un buque naval birmano supuestamente hundido por rebeldes tras sus enfrentamientos con el ejército en febrero de 2024. El video fue publicado originalmente en 2020 y muestra un buque inclinado de Corea del Sur frente a la costa de Brasil después de que sufrió daños en su ruta a China.

“Birman military’s navy ships after it was attacked by the Arakan Army near Ah Pauk Wa village in Kyauktaw township, Rakhine state on February 7 to 8, 2024,” reads the Burmese-language post shared on February 12, 2024.

El video, que ha sido visto más de 300 veces, muestra un transportador volcado, con líquido de color marrón que brota fuertemente de él mientras se sumerge más en el agua.

Captura de pantalla tomada el 15 de febrero de 2024 de la publicación falsa.

El video circuló en línea mientras los medios locales informaban el 8 de febrero que el Ejército Arakan hundió dos barcos de asalto naval y un ferry naval en el municipio de Kyauktaw en el oeste de Myanmar (enlace archivado).

El Arakan Army (AA), fundado en 2009, ha librado guerras intermitentes durante años buscando más autonomía para la población étnica Rakhine del estado (enlace archivado).

Forman parte del grupo Northern Alliance con la KIA, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) y el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) – grupos armados étnicos que luchan contra el ejército birmano por autonomía en las regiones del norte.

Myanmar cayó en la agitación tras un golpe militar en febrero de 2021, con una represión violenta contra la disidencia y protestas masivas que se extendieron por toda la nación del sudeste asiático.

Tres años después, la junta lucha por sofocar la oposición armada generalizada a su gobierno y recientemente sufrió una serie de impactantes derrotas frente a una alianza de grupos armados de minorías étnicas.

El video se ha compartido con afirmaciones similares en Facebook aquí, aquí y aquí.

However, the video does not show the sunken Burmese combat vessels in 2024, but a South Korean ship which ran aground in a maritime accident from 2020 off the coast of Brazil.

Viejas imágenes de Brasil

La búsqueda inversa de imágenes seguida de una búsqueda de palabras clave en Google llevó a este video de YouTube publicado el 21 de junio 2020 con el título que dice “Stellar Banner” (enlace archivado).

La descripción del video dice? ¡¡se fue en dos minutos!!?

A continuación se muestra la comparación de capturas de pantalla del video de la publicación falsa (izquierda) con el video de YouTube (derecha):

Comparación de captura de pantalla del video de la publicación falsa (izquierda) con el video de YouTube (derecha)

El Stellar Banner, un buque de la clase VLOC (muy grande portador de mineral de hierro), transportaba 300.000 toneladas métricas de mineral de hierro de Brasil a China en febrero de 2020, cuando chocó con un objeto y comenzó a tomar agua.

Los miembros de la tripulación fueron evacuados rápidamente, mientras que el capitán maniobró el barco para que reposara en una barra de arena.

AFP también publicó una foto del barco hundido, acreditada a la Armada brasileña, en su sitio web el 27 de febrero de 2020.

Partes de las leyendas dicen: “Foto facilitada por la Armada brasileña del buque surcoreano “MV Stellar Banner”, cargado con mineral de minería, encallado a 100 kilómetros de la costa noreste de Brasil, después de salir del terminal de Ponta de Madeira en Sao Luis, Maranhao, el 27 de febrero de 2020.”

A continuación se muestra una comparación de capturas de pantalla del video de la publicación falsa (izquierda) y la foto publicada en el sitio web de AFP (derecha), con similitudes resaltadas por AFP:

Comparación de captura de pantalla del video de la publicación falsa (izquierda) y la foto en el sitio web de AFP (derecha)

El barco en el incidente de 2020 difiere de los buques que, según se informa, el Ejército Arakan hundió en términos de tamaño y características.

A continuación se muestra una comparación de capturas de pantalla de la foto publicada por el Ejército Arakan del barco militar (izquierda) con el barco surcoreano que se hundió frente a la costa de Brasil (derecha):

Comparación de captura de pantalla de la foto publicada por el Ejército Arakan del buque militar (izquierda) con el buque surcoreano que se hundió frente a la costa de Brasil (derecha)

Tres meses después del incidente inicial, el barco surcoreano encallado finalmente fue hundido frente a la costa de Maranhao, después de que su carga había sido retirada (enlace archivado).

El artículo también incluye un video del hundimiento del barco tomado desde un ángulo diferente.

AFP ya había desacreditado afirmaciones relacionadas con enfrentamientos en Myanmar que involucraban a grupos rebeldes étnicos aquí y aquí.