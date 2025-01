Víctimas del ataque en Bourbon Street en Nueva Orleans incluyen ex estrella de fútbol de Princeton, aspirante a enfermera, y cariñoso padre.

Al menos 15 personas murieron durante un ataque mortal el Día de Año Nuevo, cuando un conductor se estrelló contra una multitud celebrando el Año Nuevo en Bourbon Street en Nueva Orleans, en lo que se está investigando como un ataque terrorista sospechoso.

Al menos 39 personas fueron hospitalizadas por sus heridas, algunas en estado crítico.

“En este momento, 15 personas han fallecido. Se necesitarán varios días para realizar todas las autopsias. Una vez que completemos las autopsias y hablemos con los familiares, daremos a conocer las identificaciones de las víctimas”, dijo el Dr. Dwight McKenna, médico forense de Nueva Orleans, en un comunicado el miércoles.

Aunque las autoridades aún no han revelado los nombres de las víctimas, familias, amigos, escuelas y lugares de trabajo han compartido recuerdos y detalles sobre las vidas perdidas durante los trágicos eventos que se desarrollaron en el Barrio Francés.

Esto es lo que sabemos sobre las víctimas hasta ahora:

Tiger Bech, ex jugador de fútbol de Princeton All-Ivy “en la cima del mundo”

Tiger Bech, de 28 años, ex jugador de fútbol de Princeton All-Ivy, murió durante el ataque en Bourbon Street, confirmó su madre Michelle a CBS News.

Bech era un “chico increíble” y “se fue en la cima del mundo”, dijo su madre.

Después de la universidad en Princeton, Bech trabajó como operador junior de bonos en ciberseguridad en Seaport Global. A su madre le encantaba pescar y cazar, dijo.

Tiger Bech, de 28 años, murió durante el ataque mortal en Nueva Orleans. El ex jugador de fútbol de Princeton, Bech, fue All-Ivy dos veces.

Michelle Bech

La preparatoria católica St. Thomas More en Lafayette, Louisiana, confirmó que Bech se graduó en 2015 y pidió oraciones por su familia.

“Tiger fue un graduado de 2015 y destacado en fútbol, lacrosse y atletismo”, dijo la escuela.

Sus padres, Michelle y Martin, lo sobreviven, así como sus tres hermanos. Su hermano Jack publicó en redes sociales: “¡Siempre te amaré hermano! ¡Me inspiraste todos los días, ahora puedes estar conmigo en cada momento!”.

Nikyra Cheyenne Dedeaux, una enfermera aspirante

La aspirante a enfermera Nikyra Cheyenne Dedeaux murió en Bourbon Street, dijo su madre Melissa Dedeaux en una publicación en redes sociales y confirmó a CBS News.

“Perdí a mi bebé, por favor, ¡oren por mí y por mi familia por favoooor!”, escribió su madre. Dedeaux estaba programada para comenzar un programa de enfermería en Blue Cliff College el 13 de enero, dijo su madre, que también es enfermera, a Nola.com.

Dijo a los medios locales que su hija era una persona popular que siempre estaba rodeada de amigos.

Reggie Hunter, un padre cariñoso “lleno de vida”

Reggie Hunter, de 37 años, gerente de tienda y padre cariñoso, que vivía en Baton Rouge, fue asesinado en el ataque mortal, lo confirmó una de sus primas a CBS News.

Su prima Shirell Robinson Jackson dijo que Hunter tenía dos hijos, Landon, 11, y Christian, 19 meses, y siempre estaba riendo y bromeando. Ella describió a Hunter como “lleno de vida”.

Reggie Hunter, de 37 años, (derecha) y su prima Shirell Robinson Jackson. Hunter fue asesinado en el ataque mortal en Nueva Orleans.

Shirell Robinson Jackson

“Amaría a sus hijos, a sus hermanas y a su papá, a todos nosotros. No se merecía esto”, dijo Jackson.

Su prima dijo que Hunter envió un mensaje de texto a su familia a las 12:07 a.m. para desearles un Feliz Año Nuevo. Estaba celebrando en Bourbon Street con otro primo, Kevin Ball, que resultó herido y todavía está en el hospital.

Nicole Perez, una madre y “persona de buen corazón”

Nicole Perez, de 27 años, madre de un hijo de 4 años, fue asesinada en el ataque, lo confirmó una amiga a CBS News.

Perez trabajaba en Kimmy’s Deli en Metairie. Su amiga y jefa, Kimberly Usher Fall, dijo que Perez era una trabajadora dedicada, inteligente, feliz y una “persona de buen corazón”.