Víctimas de incendios en LA temen el calvario de reconstruir. Algunos no lo harán.

“

Por Peter Henderson y Chad Terhune

LOS ÁNGELES (Reuters) – Karen Myles, de 66 años, salió de su casa en Altadena, California en medio de la noche en pijama, enfrentándose a un bosque de árboles rojos y naranjas en llamas y cables eléctricos caídos chisporroteando en la calle. Su hijo, que la despertó de un sueño profundo, guió su camino hacia la seguridad.

El incendio destruyó su vecindario este mes, y ella no planea regresar.

“No voy a reconstruir. Oh no. Ni loca. Ese fuego lo destruyó todo en mí. Voy a volar a algún lugar, algun sitio agradable. Tal vez Colorado,” dijo la jubilada fuera de un centro de recuperación de desastres. Vivía en la casa por más de 40 años y echará de menos a sus amigos, dijo, pero “el fuego no me dejó opción.”

En toda Los Ángeles en la costa, los residentes de Pacific Palisades, Sonia y James Cummings, perdieron una casa que compraron en 1987 y renovaron hace una década.

“Fue con la intención de quedarnos allí hasta que ya no estuviéramos sobre la tierra,” dijo James Cummings, 77.

Ahora ven un páramo.

“Trabajé dos años sin parar construyendo nuestra casa ideal,” agregó Sonia. “Estábamos en un punto en que todo era perfecto. No quiero hacer eso de nuevo.”

Las víctimas de uno de los incendios más destructivos en la historia de California luchan por decidir si reconstruir, enfrentando una variedad desconcertante de desafíos, incluyendo costos de construcción elevados, años de esfuerzo y la cuestión de si las comunidades unidas, especialmente la clase media de Altadena, volverán a levantarse.

Una cuestión para muchos es la ceniza tóxica y otros contaminantes que cubren los barrios destruidos, extendiéndose de bloque a bloque. Los incendios han matado a unas dos docenas de personas y destruido más de 10,000 estructuras.

“Piensa en la ceniza como un polvo fino y peligroso que se puede inhalar profundamente en los pulmones y causar problemas importantes dondequiera que caiga. No es solo suciedad,” advirtió un comunicado del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Mark Pestrella, director de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles, dijo que está estableciendo un programa gratuito para propietarios para limpiar los desechos peligrosos.

“Desecharemos el material correctamente y lo entregaremos a usted listo para construir (sobre él),” dijo a los residentes recientemente, agregando que el condado también permitirá contratistas privados. Los funcionarios estatales y locales prometen reducir la burocracia para acelerar la reconstrucción.

Muchos que consideran reconstruir no esperan que sea tan fácil ni rápido.

Shawna Dawson-Beer, residente de Altadena, de 50 años, renovó su venerable casa en lo que llamó un “hogar para siempre.” No reconoció su calle cuando regresó después del incendio.

“Queremos volver a casa, y nuestras casas se han ido,” dijo. “Solo Dios sabe cuándo se completará la limpieza. Solo Dios sabe si la limpieza se hará correctamente. Y luego estarás rodeado de construcción y luego, afortunado tú, durante todo este tiempo no tendrás comunidad. Se ha ido. Todos hemos sido desarraigados y dispersados al viento.”

Su esposo, Marcus Beer, 54, señala que tenían un buen seguro en la casa destruida.

“Si regresamos, ¿seremos asegurables? Porque no estábamos en un ‘área de incendios’, pero oh chico, ahora sí lo estamos,” dijo. Darse cuenta de que están en una zona de incendios también hace que la idea de reconstruir sea más estresante.

La diseñadora de joyas Charlotte Dewaele, de 48 años, tiene suerte en un sentido: su casa sobrevivió porque su esposo se quedó atrás para defenderla cuando el fuego se acercaba. Es un alquiler, pero tenía sus vidas dentro, dijo.

Ahora, se pregunta qué hacer. ¿El propietario mantendrá la casa? ¿Quiere volver, rodeada de devastación? ¿Mantendrán los años de construcción el asbesto, el plomo y otros químicos tóxicos en el aire?

“Estás en medio de este páramo,” dijo. “¿Haré que mi hijo use una máscara afuera durante los próximos cuatro años?”

Muchos propietarios temen que no reciban suficiente dinero del seguro para cubrir lo que esperan que sean costos de construcción que se dispararán. Adam Jaret, un corredor de bienes raíces de Pacific Palisades, de 49 años, sospecha que eso podría ser una oportunidad para que grandes desarrolladores e inversores cambien el lugar en un proceso de construcción que cree que llevará una década.

Sin embargo, abandonar una comunidad es difícil. Dawson-Beer y su esposo estaban a punto de firmar un contrato de arrendamiento por un año en una casa a unas 100 millas (160 km) de distancia, para darles tiempo para pensar, pero ella no pudo hacerlo.

“La idea de dejar todo lo que conozco me dio un ataque de pánico,” dijo.

“