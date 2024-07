Viajeros dicen que estos son los mejores y peores aeropuertos de EE. UU. en 2024

“

AirHelp, una empresa de derechos de pasajeros aéreos, publicó su informe AirHelp Score 2024 sobre los mejores y peores aeropuertos de todo el mundo. El informe clasificó 239 aeropuertos de 69 países, incluidos los Estados Unidos.

Para clasificar los aeropuertos, la empresa utilizó datos, en parte basados en las reclamaciones que procesa a nivel mundial, para calcular con qué frecuencia salían los vuelos según lo programado en los aeropuertos de todo el país y encuestó a los pasajeros sobre los tiempos de espera, la limpieza, las tiendas minoristas y los restaurantes. Los aeropuertos fueron puntuados en base a los vuelos del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024.

AirHelp determinó la clasificación final de un aeropuerto en base a tres factores:

Desempeño puntualCalidad del servicioComida y tiendas

Los 5 mejores aeropuertos de EE.UU., según los viajeros

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC)Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD)Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW)Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul (MSP)

El Aeropuerto Internacional de Salt Lake City se clasificó como el mejor aeropuerto de EE.UU. según los viajeros. Obtuvo una puntuación de 8,28 sobre 10. El aeropuerto también ocupó el sexto lugar en la categoría de puntualidad y fue el octavo mejor aeropuerto del mundo, según el informe de AirHelp.

El Aeropuerto Internacional de Salt Lake City se clasificó como el mejor aeropuerto de EE.UU., según AirHelp.

Robyn Beck | Afp | Getty Images

El Aeropuerto Internacional de Salt Lake City se encuentra a pocos kilómetros del centro de Salt Lake City y cuenta con una terminal y dos salas de embarque. El aeropuerto SLC inauguró importantes renovaciones en 2020, incluyendo terminales y garajes de estacionamiento mejorados, y se espera que se completen más para 2026.

El aeropuerto sirve como centro de conexiones para Delta Air Lines y, según su sitio web, en 2023 vio un récord de 26,952,754 viajeros. SLC tiene más de 330 vuelos diarios a 95 destinos sin escalas.

Los 5 peores aeropuertos de EE.UU., según los viajeros

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL)Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO)Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)Aeropuerto Internacional de Harry Reid (LAS)Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood se clasificó como el peor aeropuerto de EE.UU. con una puntuación de 7,33, según AirHelp. A nivel mundial, el aeropuerto ocupó el puesto 167.

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood se clasificó como el peor aeropuerto de EE.UU. en cuanto a vuelos puntualidad y más, según AirHelp.

Joe Raedle | Getty Images News | Getty Images

El aeropuerto de Florida se encuentra cerca de Fort Lauderdale, Hollywood, y Dania Beach y está a unas 20 millas al norte de Miami.

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood funciona como base para Allegiant Air, JetBlue y Spirit Airlines. Southwest Airlines también tiene una presencia importante en el aeropuerto.

FLL tiene un promedio de 336 salidas diarias y servicio sin escalas a 94 ciudades y 57 destinos internacionales en 28 países, según el sitio web de Dania Beach.

