¿Viajando internacionalmente? Cómo solicitar moneda extranjera con anticipación.

¿Tienes un gran viaje internacional en el horizonte? Antes de irte, considera convertir parte de tu dinero a la moneda local de tu destino antes de salir. Las tasas de cambio en los aeropuertos suelen ser desfavorables, y es posible que necesites efectivo para tomar un taxi o comer algo cuando llegues.

Obtener moneda extranjera con anticipación también puede ayudarte a evitar estafas dirigidas a turistas. Independientemente del destino, llevar parte de la moneda del país puede ayudarte a estar preparado y protegerte contra estafas. Sigue esta guía paso a paso para estar listo cuando llegue el gran día.

Este contenido integrado no está disponible en tu región.

Comprar moneda extranjera antes de un viaje internacional puede ser conveniente. Sigue estos pasos para asegurarte de tener efectivo en la moneda correcta antes de comenzar tu viaje:

Identifica tu destino: Mientras que algunos países tienen monedas comunes como el euro, muchos tienen su propia moneda única. Saber tu destino te ayudará a identificar la moneda que necesitas.

Investiga las tasas de cambio: Algunas monedas tienen valores similares al dólar estadounidense, pero otras pueden diferir sustancialmente. Si sabes qué moneda necesitas, investiga su tasa de cambio con el dólar.

Compara tasas en casas de cambio: Verifica las tasas para tu moneda en tu banco, casas de cambio locales y servicios de cambio de divisas en línea. Si planeas convertir una gran cantidad de efectivo, una diferencia aparentemente pequeña en las tarifas puede ser significativa.

Realiza tu pedido: Después de determinar quién tiene la mejor tasa de cambio, realiza tu pedido. Necesitarás compartir algunos detalles, como la moneda que deseas comprar, la cantidad y el método de entrega. Por ejemplo, los lugares físicos pueden permitirte elegir entre la recogida en persona o la entrega a domicilio.

Confirma tu pedido y paga: Antes de completar tu pedido, verifica nuevamente la tasa de cambio y confirma que coincida con la tasa que esperas. Si lo hace, confirma el pedido y realiza tu pago.

Si realizas un pedido de moneda en persona, pregunta al representante si hay cargos por transacción o gastos de envío. Si es posible, utiliza un método de pago sin comisiones, como una transferencia bancaria o tarjeta de débito, al pagar tu pedido. Siempre es preferible mantener bajos los cargos, por lo que es una buena idea verificar los cargos adicionales en cada paso.

Hemos mencionado algunas razones por las que querrías comprar moneda extranjera con anticipación, pero puede haber pros y contras, como todos los servicios financieros.

Pros

Conveniencia: Comprar moneda extranjera con anticipación te permite pagar transporte, comidas y propinas tan pronto como llegues.

Evitar altas tarifas: Tener moneda extranjera de antemano puede ayudarte a evitar pagar altas tarifas en el aeropuerto de destino o en un cajero automático.

Evitar estafas: Comprar moneda extranjera con antelación puede ayudarte a evitar estafas. Por ejemplo, podrías comprar dinero falso sin darte cuenta o pagar tarifas terribles sin darte cuenta.

Estar preparado: Algunos comerciantes pueden no aceptar pagos con tarjeta mientras estás en el extranjero. Tener moneda extranjera ayuda a garantizar que siempre puedas pagar.

Contras

Fluctuaciones de tasas: Si la moneda extranjera se debilita en comparación con tu moneda entre tu viaje y cuando la compras, podrías perder posibles ahorros.

Comisiones: Los bancos y casas de cambio cobran comisiones por convertir moneda, lo que a veces puede ser un gasto significativo. Es posible que puedas ahorrar dinero utilizando una tarjeta de crédito sin comisiones por transacciones en el extranjero y retirando efectivo en cajeros automáticos locales.

Tiempo y planificación: Todos estamos ocupados, y debes tomarte un tiempo de tu día para comprar moneda extranjera. Pero más que eso, procesar un pedido de una moneda extranjera a veces puede llevar unos días, por lo que es posible que no sea una opción viable en el último minuto.

Llevar efectivo puede ser arriesgado: Reemplazar dinero perdido o robado es prácticamente imposible. Por lo tanto, puede ser peligroso llevar mucho efectivo, especialmente al viajar a países donde el robo con violencia es frecuente. Sin embargo, puedes reducir tu riesgo limitando el efectivo que llevas y manteniéndolo oculto cuando estás fuera y alrededor.

Hay ciertos pasos que puedes seguir para obtener el mayor valor de tu conversión. Una de las cosas más importantes que puedes hacer es investigar las tasas de cambio.

Las tasas cambian con frecuencia, y nunca sabes lo que depara el futuro. Aun así, monitorea las tasas en las semanas previas a tu viaje y compáralas con las tasas anteriores. Si encuentras que en cierto punto, las tasas son favorables en comparación con donde estaban en el pasado reciente, puede ser un buen momento para proceder con tu compra de moneda extranjera.

Una vez que comienza tu viaje, otro truco es siempre pagar en la moneda local si estás usando una tarjeta. Algunos comerciantes pueden ofrecerte una conversión de divisas dinámica al momento de pagar, pero esto a menudo viene con tasas de cambio desfavorables y tarifas adicionales. Siempre puedes hacer un cálculo rápido en tu teléfono para ver cuánto es el total en dólares estadounidenses y evitar este costoso servicio.

También puedes llevar una tarjeta de crédito de viaje para complementar tu efectivo. No todas las tiendas extranjeras aceptan pagos con tarjeta, pero muchas lo hacen. Llevar una tarjeta sin comisiones por transacciones en el extranjero puede ayudarte a reducir la dependencia del efectivo y pagar menos en tarifas de conversión de moneda.

Lee más: Las mejores tarjetas de crédito de viaje para el 2025

Si bien llevar al menos parte de la moneda local contigo es una buena idea, hay algunas desventajas en pedir moneda extranjera con anticipación.

Una alternativa simple es retirar moneda local de un cajero automático en el país de destino con tu tarjeta de débito. Esto significa que te quedarás sin efectivo al comienzo de tu viaje, pero los cajeros automáticos suelen tener tasas de conversión competitivas y suelen estar ampliamente disponibles. (Es posible que desees evitar los cajeros automáticos en el aeropuerto y otros destinos turísticos principales, ya que probablemente tengan tarifas más altas.) Si es posible, utiliza una tarjeta de débito que no cobre comisiones por transacciones en el extranjero, lo que puede ahorrarte alrededor del 3% en cada retiro.

También puedes confiar en una tarjeta de crédito para gastar mientras viajas. Esto reduce la necesidad de llevar efectivo, y las tarjetas de crédito tienen una fuerte protección contra el fraude. Sin embargo, puede haber situaciones en las que no puedas usar una tarjeta, como pagar un taxi o dar propina a un guía turístico. Por eso se recomienda encarecidamente llevar al menos algo de efectivo en todo momento.

Otra alternativa que se está volviendo cada vez más común son las aplicaciones de pago móvil. Esto incluye billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay, así como aplicaciones de pago entre pares como Venmo, PayPal y Cash App. Otros países pueden tener diferentes aplicaciones, como WeChat Pay y Paytm. Estas aplicaciones suelen ser seguras, seguras y convenientes. Sin embargo, es posible que no sean aceptadas en todas partes, y es posible que requieran una conexión a internet para usarlas. Esto puede causar un problema si no has comprado una tarjeta SIM local o un plan de datos.

Lee más: ¿Es seguro guardar dinero en aplicaciones como Venmo, PayPal y Cash App?

“