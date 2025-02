Vestirse para el éxito Kelowna lanza campaña antes del Día Internacional de la Mujer – Okanagan

Ghazal Shaloodegi llegó a Canadá hace unos años para estudiar en UBC-Okanagan.

Sin embargo, la mujer y madre soltera de Kelowna, C.C., dijo que comenzar una nueva vida en un país extranjero puede ser difícil.

“Es un obstáculo no solo el idioma, sino también la barrera cultural”, dijo Shaloodegi. “Además, se trata de la autoestima porque eres completamente nuevo”.

No obstante, la mujer de 37 años está superando esos desafíos gracias a una organización sin ánimo de lucro llamada Dress for Success.

“Han sido muy acogedores”, dijo Shaloodegi. “Me dieron esa confianza en mí misma, esa autoestima”.

Dress for Success lleva operando a nivel mundial durante casi tres décadas, pero solo seis años en Kelowna.

“Somos bastante jóvenes en el panorama de Kelowna”, dijo Lori Stevenson, directora ejecutiva de Dress for Success Kelowna.