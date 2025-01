Venta masiva de tecnología en Japón se extiende mientras DeepSeek presiona las acciones de inteligencia artificial.

Las acciones de empresas japonesas relacionadas con semiconductores, como Advantest Corp. y Disco Corp., extendieron la caída del lunes después de que el lanzamiento del modelo de IA chino DeepSeek provocara una venta masiva en las acciones tecnológicas de Estados Unidos.

Advantest, que suministra testers a Nvidia Corp., cayó hasta un 11%, encaminándose a una caída de dos días del 18%, la más pronunciada desde una caída del mercado en agosto. El fabricante de equipos de chips Disco se deslizó un 9.5%, mientras que SoftBank Group Corp. retrocedió un 6.7%. Este último ha borrado sus ganancias de la semana pasada, cuando se disparó tras la noticia de que la empresa planea destinar $19 mil millones a un plan de inversión en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Otras empresas relacionadas con chips como Lasertec Corp., Screen Holdings Co. y Tokyo Electron Ltd. cayeron más del 4% en un momento. En Estados Unidos, Nvidia perdió casi $600 mil millones en capitalización de mercado debido a la preocupación de los inversores por la competencia de DeepSeek, que es ampliamente vista como un rival de bajo costo para OpenAI y Meta Platforms Inc. de Estados Unidos.

“El hecho de que el costo de la IA esté disminuyendo es negativo para las acciones relacionadas con la IA, y es una tendencia irreversible”, dijo Ryoutarou Sawada, analista en Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. “El costo de los semiconductores, que están involucrados en la creación de inteligencia artificial generativa, también caerá, lo cual es una mala noticia para los fabricantes japoneses de equipos de chips.”

El impacto de DeepSeek “obligará a una pausa en algunos planes comerciales de infraestructura de IA” y “debería causar una desaceleración” en la inversión relacionada con la IA, escribió el analista Pelham Smithers de la firma británica Pelham Smithers Associates en una nota de investigación.

Esto supone un golpe para los generadores de energía, quienes esperaban que la inversión en IA impulsara la demanda de electricidad de los centros de datos con gran consumo energético. Las acciones de Kyushu Electric Power Co., Tokyo Electric Power Co. y Kansai Electric Power Co. cayeron más del 2% el martes.

“Es natural que la venta se extienda a la periferia del sector de la IA, como las acciones de generación de energía”, dijo Kiyoshi Ishigane, director de gestión de fondos en Mitsubishi UFJ Asset Management.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd., cuyas acciones se dispararon la semana pasada ante la expectativa de un impulso en la demanda de su negocio de turbinas de gas en Estados Unidos impulsado por la IA, cayó un 8.6% en un momento, la mayor caída desde agosto.

Las acciones de Furukawa Electric Co. y Fujikura Ltd., que fabrican cables para centros de datos, también cayeron más del 8.5%. Fujikura, Furukawa Electric, Advantest, Mitsubishi Heavy y SoftBank estuvieron entre los peores desempeños en el Nikkei 225, que caía un 0.6% a las 11:30 a.m. en Tokio.

Sin embargo, la caída liderada por DeepSeek podría ofrecer algunas ventajas a largo plazo para las empresas japonesas involucradas en la creación de IA, si aprovechan la tecnología de “ahorro de costos” del modelo chino para desarrollar un modelo en japonés similar, según Smithers.

– Con la asistencia de Aya Wagatsuma y Toshiro Hasegawa.

(Actualizado con comentarios de analistas, gráfico y detalles sobre acciones de energía)

