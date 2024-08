Venta global de acciones se intensifica tras decepcionantes datos de empleo en EE.UU.

“

Una venta masiva mundial de acciones se profundizó el viernes, con el Nasdaq cayendo en una corrección, mientras una fuerte desaceleración en la contratación en Estados Unidos aumentaba la presión sobre un mercado de valores que ya estaba sufriendo por una fuerte caída en las acciones de semiconductores.

El índice compuesto Nasdaq caía un 2,8 por ciento a media tarde en Nueva York, llevando sus pérdidas desde su máximo histórico el 11 de julio a más del 10 por ciento, la definición técnica de una corrección.

La caída siguió a las perspectivas poco alentadoras más recientes de varias de las compañías tecnológicas más grandes, así como a datos que mostraron que la mayor economía del mundo agregó 114,000 empleos en julio, mucho menos de los 175,000 esperados.

El S&P 500 cayó un 2,4 por ciento a medida que Wall Street extendía las pérdidas del día anterior.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron tras los datos de empleo mientras los inversores acudían en masa a la seguridad de los bonos del Tesoro y apostaban a que la Reserva Federal, que mantuvo las tasas de interés estables el miércoles, se vería obligada a responder a una economía debilitada con recortes rápidos en las tasas de interés.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. descendió 0,16 puntos porcentuales al 3,82 por ciento, su nivel más bajo desde diciembre. Ahora los inversores esperan que la Fed baje las tasas de interés en más de un punto completo para fin de año, lo que implica recortes extraordinariamente grandes de medio punto en al menos una de sus tres reuniones restantes.

“La Fed volvió a apostar una vez más el miércoles y ha sido probada incorrecta”, dijo Steven Blitz, economista jefe de EE. UU. en TS Lombard.

Los números de empleo del viernes “no pronostican recesión, pero la Fed tiene que actuar, y un recorte de 0,5 puntos porcentuales en septiembre está firmemente sobre la mesa. Incluso podrían moverse antes, antes de la reunión”, añadió.

Los movimientos del viernes llegaron después de que el índice de referencia de Tokio, el Topix —que alcanzó un máximo histórico el mes pasado— cayera un 6 por ciento en su mayor caída en un solo día desde 2016, también afectado por preocupaciones sobre el impacto de un yen en aumento en las ganancias corporativas japonesas.

La venta también se extendió a Europa, donde el índice Stoxx Europe 600 cayó un 2,7 por ciento. La empresa holandesa de equipos para semiconductores ASML cayó un 11,1 por ciento.

Las acciones de Intel se desplomaron un 26 por ciento después de que el fabricante de chips de EE. UU. revelara planes para recortar 15,000 empleos. Las acciones de Amazon cayeron un 8,6 por ciento después de que sus perspectivas de beneficios no cumplieran con las estimaciones de Wall Street.

El índice Vix de la volatilidad esperada en el mercado bursátil de EE. UU. —comúnmente conocido como el “índice del miedo” de Wall Street— subió a 29 puntos el viernes, el nivel más alto desde la crisis bancaria regional de EE. UU. en marzo del año pasado.

Las preocupaciones sobre una desaceleración económica también pusieron fin abruptamente a un reciente repunte en acciones más pequeñas en EE. UU. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó más del 3 por ciento el viernes por segundo día consecutivo, y estaba en camino a su peor caída semanal en más de un año.

La perspectiva de recortes de tasas de interés inicialmente provocó fuertes ingresos en acciones más pequeñas en el último mes, ya que las empresas más pequeñas tienden a tener mayores cargas de deuda y se benefician de manera desproporcionada de las tasas más bajas.

However, the rally relied on a delicate balance of rates and economic growth. If the Fed cuts rates because the economy is in trouble, rather than simply because inflation is safely under control, that signals a threat to corporate profits.

Raphaël Thuin, jefe de estrategias de mercados de capitales en Tikehau Capital, dijo que el repunte de las acciones de pequeña capitalización había estado confiando en condiciones de “Goldilocks”. “Goldilocks significa ver una desaceleración en la inflación pero no una gran brecha en términos de actividad económica”, dijo.

La venta en Japón ha sido acelerada por inversores minoristas japoneses altamente apalancados que se apresuran a salir de un popular fondo cotizado en bolsa, el Nomura NF Nikkei 225 ETF, dijeron los operadores. El ETF cerró un 11.46 por ciento más bajo el viernes mientras los inversores individuales se apresuraban a frenar las pérdidas.

Grupos tecnológicos japoneses, liderados por Tokyo Electron, SoftBank, Lasertec y Advantest, cayeron fuertemente en una venta masiva que los operadores de dos casas de bolsa japonesas dijeron que parecía haber sido provocada por grandes órdenes de venta durante la noche de fondos europeos y estadounidenses.

“Ha sido una frenesí de toma de ganancias esta semana”, dijo un corredor senior en una casa de bolsa japonesa. “Los grandes fondos están retirando riesgos de la mesa, y Japón está siendo el más afectado después de una carrera muy sólida y ahora un panorama macro que parece menos brillante”.

Parte del daño ha sido el yen más fuerte, que ha enfriado a los exportadores japoneses, dijeron los operadores.

El aumento inesperado de las tasas de interés del Banco de Japón el miércoles y la implicación de que había entrado en un ciclo de aumentos de tasas, incluso cuando la Fed parece lista para recortar las tasas, han impulsado al yen mucho más alto de lo que muchos esperaban.

En el nivel de ¥146.93 contra el dólar el viernes, el yen está aproximadamente un 10 por ciento más alto que a mediados de julio.

“No creemos que la historia de Japón esté rota en este momento, pero definitivamente las reglas del juego han cambiado”, dijo Bruce Kirk, estratega jefe de acciones de Japón en Goldman Sachs.

