Venta de teclados de Apple: ¡Ahorra un 20% en el Teclado Mágico de Apple!

No hay razón para utilizar un teclado con cable anticuado con tu Mac. No cuando puedes conseguir un teclado mágico de Apple con un descuento del 20%, y decir adiós a los cables.

O tal vez estás usando un teclado de terceros que no te gusta. Quizás tu teclado de Apple está cerca de desgastarse. Sea cual sea la razón, consigue uno nuevo con un descuento bienvenido.

No uses un teclado mediocre

Un buen teclado es crucial para hacer el trabajo. Nada afecta tu productividad como uno barato que no se adapta a tus necesidades. Si eres como yo, pasas mucho tiempo cada día escribiendo, por lo que un teclado bien diseñado es imprescindible.

El teclado mágico de Apple ofrece un conjunto completo de teclas QWERTY (por supuesto), además de una fila de teclas de función. Esto facilita el control de tu música o la retroiluminación de la pantalla de tu Mac con solo presionar un botón. La parte superior del teclado está inclinada hacia arriba ligeramente hacia los usuarios.

El periférico ofrece todas las funciones, pero no es voluminoso. No hay espacio desperdiciado, por lo que no abarrotará tu escritorio. Hablando de ahorrar espacio, utiliza Bluetooth para una conexión inalámbrica. No necesitas un cable, y puedes colocar el teclado como quieras.

Esta es la versión anterior del teclado mágico de Apple, por lo que su batería interna se carga a través de un puerto Lightning, no como la nueva versión USB-C. Solo ten en cuenta que probablemente solo necesitarás cargar el dispositivo una vez al mes. Además, viene con un cable Lightning, y es probable que ya tengas algunos de estos de todos modos. El puerto de carga no afecta la experiencia de escritura.

El teclado funciona con cualquier Mac. Eso incluye una computadora de escritorio (obviamente), pero muchas personas colocan su MacBook en un soporte y utilizan un teclado externo. Lo mismo ocurre con el iPad: coloca la tableta en un soporte y sé realmente productivo con un teclado inalámbrico como este.

Las ventas reducen un 20% el precio de Apple Magic Keyboard para Mac

El precio de lista para el teclado mágico de Apple con puerto Lightning es de $99, pero puedes ignorarlo. Una venta de Amazon redujo el costo a $79, ahorrándote un 20%.

Si realmente quieres la versión USB-C, que revisamos en su lanzamiento, también está disponible en Amazon. Sin embargo, cuesta los $99 completos.