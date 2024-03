Venta de Primavera en Amazon Prime Day 2024

Ahorra en productos de Apple durante la Gran Venta de Primavera de Amazon.

La Gran Venta de Primavera de Amazon 2024 está en vivo, ofreciendo a los cazadores de gangas ofertas de hasta $1,850 de descuento en equipos de Apple, docks, routers Wi-Fi 6E, estaciones de energía portátiles y más. Y a diferencia del Prime Day, las ofertas de liquidación están disponibles para el público en general.

El Equipo de Ofertas de AppleInsider está trabajando las veinticuatro horas del día para traerte las mejores ofertas de Amazon, Best Buy y revendedores de Apple para ahorrarte tiempo y dinero. Hemos recopilado más de 50 ofertas de liquidación en Mac actuales y de cierre, iPads, AirPods, Apple Watch y más, además de accesorios y software para mejorar tu configuración.

Cobertura en vivo de la Venta de Primavera de Amazon 2024

Puedes ir directamente a las ofertas especiales para ahorrar hasta un 75% en este momento o echar un vistazo a las mejores ofertas por categoría a continuación. Actualización: nuevas ofertas añadidas el 22 de marzo a las 4:35 p.m. ET.

Y si estás buscando un Mac configurado a pedido (CTO), asegúrate de visitar nuestra Guía de Precios de Apple para cientos de ofertas exclusivas en configuraciones mejoradas que no se encuentran en Amazon o Best Buy.

Obtén AirTags por tan solo $24.

Amazon continúa ofreciendo descuentos en los AirTags de Apple, con precios de AirTag bajando hasta $24.

Estilos de Apple Watch desde $199

Las ofertas están vigentes en una variedad de estilos de Apple Watch, incluyendo el Ultra 2.

Modelos de Apple Watch

Correas de Apple Watch

iPads desde $249, Apple Pencil desde $79

Amazon ha reducido los precios de los iPads a tan solo $249.

Durante la venta de hoy, los precios de los iPads están llegando tan bajo como $249, con el Apple Pencil también reducido a tan solo $79.

iPads

Apple Pencil

Audífonos y altavoces

Los precios de los AirPods han bajado a tan solo $99.

Los precios de los AirPods se pueden encontrar desde tan bajo como $99 antes de la Venta de Primavera de Amazon, con los AirPods Pro con USB-C con descuento a $189. Los auriculares Bose y Sony también tienen descuentos de hasta $100.

Ahorros en AirPods

Descuentos en Beats

Audio de Bose

Bose QuietComfort Ultra Wireless Noise Cancelling Headphones: $379 ($50 de descuento)

Bose QuietComfort Wireless Noise Cancelling Headphones: $249 ($100 de descuento)

Bose QuietComfort Ultra Wireless Noise Cancelling Earbuds: $249 ($50 de descuento)

Auriculares Sony

Sony WH-1000XM5 Wireless Noise Canceling Headphones: $328 ($72 de descuento)

Sony WH-1000XM4 Wireless Premium Noise Canceling Overhead Headphones: $248 ($100 de descuento)

Altavoces y subwoofers de Sonos

Modelos de MacBook Air desde $649.99

Ahorra hasta $350 en modelos de MacBook Air.

No solo el nuevo MacBook Air M3 de Apple tiene hasta $150 de descuento, más $40 de descuento en AppleCare con el código de promoción APINSIDER en el Revendedor Autorizado de Apple Adorama, sino que también puedes encontrar ofertas épicas que reducen los modelos de cierre hasta llegar a tan solo $649.99.

Nuevos modelos M3 con hasta $150 de descuento, más $40 de descuento en AppleCare con el código de promoción APINSIDER en Adorama

M1 MacBook Air de 13″ (GPU de 7 núcleos, 8GB de RAM, 256GB de SSD): $649.99 ($350 de descuento) en Best Buy

MacBook Air M2 de 13″ (GPU de 8 núcleos, 8GB de RAM, 256GB de SSD) en Midnight: $899 ($100 de descuento) en revendedores de Apple

MacBook Air M2 de 15″, 8GB de RAM, 512GB de SSD: $1,199 ($300 de descuento) en Best Buy

MacBook Air M2 de 15″, 16GB de RAM, 1TB de SSD: $1,599 ($300 de descuento) en Best Buy

Compra ofertas en cada configuración en nuestra Guía de Precios de Mac.

Modelos de MacBook Pro hasta $700 de descuento

Los precios han bajado aún más en los modelos de MacBook Pro.

Hay cientos de ofertas de MacBook Pro en nuestra Guía de Precios de Mac, incluyendo rebajas de hasta $350 en los últimos modelos M3.

También hay ofertas de liquidación disponibles en modelos de cierre, con descuentos de hasta $700 para los miembros de My Best Buy Plus.

Modelos actuales de MacBook Pro

M3 de 14″ 8C CPU, 10C GPU, 8GB, 256GB, Plata: $1,399 ($200 de descuento) con cupón en la página

M3 de 14″ 8C CPU, 10C GPU, 16GB, 512GB, Gris Espacial: $1,599 ($200 de descuento) en revendedores de Apple

M3 Pro de 14″ 11C CPU, 14C GPU, 18GB, 512GB, Gris Espacial: $1,799 ($200 de descuento) en revendedores de Apple

M3 Pro de 16″ 12C CPU, 18C GPU, 18GB, 512GB, Negro Espacial: $2,249 ($250 de descuento) con cupón en la página

M3 Pro de 16″ 14C CPU, 30C GPU, 36GB, 1TB: $3,249 ($250 de descuento) en revendedores de Apple

M3 Max de 16″ 16C CPU, 40C GPU, 48GB, 1TB, Negro Espacial: $3,749 ($250 de descuento) en revendedores de Apple

Modelos de cierre

Macs de escritorio desde $499

Obtén un Mac mini por tan solo $499.

Los descuentos en las Mac de escritorio están en pleno apogeo este miércoles, con precios desde solo $499.

Mac mini

Mac mini M2 de 8C CPU, 10C GPU, 8GB de RAM, 256GB de SSD: $499 ($100 de descuento)

Mac mini M2 de 8C CPU, 10C GPU, 8GB de RAM, 512GB de SSD: $699 ($100 de descuento)

Mac mini Pro M2 de 12C CPU, 19C GPU, 32GB de RAM, 512GB de SSD, Ethernet de 10 Gigabit: $1,699 ($400 de descuento)

iMac

iMac M1 de 24 pulgadas, GPU de 7 núcleos, 8GB de RAM, 256GB de SSD: $849 ($450 de descuento)

iMac M3 de 24 pulgadas, GPU de 8 núcleos, 16GB de RAM, 1TB de SSD, Verde: $1,749 ($150 de descuento) con el código de promoción APINSIDER en Adorama

Mac Pro

Mac Pro 2019 3.2GHz Intel 16-Core, 96GB de RAM, 2TB de SSD, Radeon Pro W5500X: $2,099 en eBay.com

Monitores y televisores

Ahorra hasta un 44% en monitores de computadora Samsung.

Amplía tu espacio de pantalla con un monitor externo más grande de Samsung y ahorra hasta un 44%. Amazon también está recortando los precios en su línea de Fire TVs.

Pantallas de computadora

Televisores

Docks y descuentos en redes

Añade más puertos a tu configuración de Apple con un OWC Thunderbolt Go Dock con descuento.

Los docks y routers también están a la venta durante el evento de la Venta de Primavera de Amazon. Adquiere un router Wi-Fi 6E o una estación de acoplamiento para MacBook Pro con descuento.

Estaciones de acoplamiento

Redes

Accesorios de Apple en venta desde $7.99

Los accesorios de carga MagSafe están marcados a la baja antes de la Venta de Primavera de Amazon.

Los precios de los accesorios oficiales de Apple también han bajado, con adaptadores, fundas y periféricos en venta desde tan solo $7.99 a partir del 20 de marzo.

Cargadores

Equipo de Anker

Adaptadores

Software

Ahorra en software de Microsoft, incluyendo Office para Mac.

Para el hogar y al aire libre

Ahorra hasta $1,850 en productos Jackery.

La primavera es un buen momento para salir al aire libre y planear un divertido viaje de camping. Y definitivamente querrás una estación de energía portátil para mayor comodidad. Las ofertas de Jackery están vigentes esta semana, y puedes ahorrar hasta $1,850 al instante en Amazon y Jackery. También puedes ahorrar en purificadores de aire para el hogar para ayudar a combatir las alergias.

Seguridad

Ahorra hasta un 44% en timbres de video, cámaras y alarmas de Ring

Estaciones de energía portátil

Purificadores de aire

Aspiradoras Dyson