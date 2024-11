Venta de iPad mini 7 ofrece el precio más bajo en Amazon para el Viernes Negro

Para el Viernes Negro, puedes conseguir algunos modelos del fabuloso iPad mini 7 a sus precios más bajos.

Si buscas una experiencia completa de iPad en un diseño súper portátil que sea cómodo de sostener y usar en cualquier lugar, el iPad mini es la respuesta. Y para el Viernes Negro, Amazon acaba de publicar una combinación de descuento y ahorro con cupón que equivalen a $99.01 de descuento en la tableta base en los cuatro colores: azul, morado, gris espacial y starlight. Y también puedes ahorrar en los modelos con más almacenamiento. No hace falta decir que el iPad mini 7 es un regalo estelar para alguien especial.

Este post contiene enlaces de afiliados. Cult of Mac puede ganar una comisión cuando se utilizan nuestros enlaces para comprar artículos.

Viernes Negro: venta de iPad mini 7 en Amazon a precio más bajo nunca antes visto, $399.99

Tableta pequeña con grandes capacidades

iPad mini 7

El iPad mini 7 es pequeño pero cuenta con una pantalla de 8.3 pulgadas. iPadOS lo convierte en un potente ordenador, y supera incluso al iPhone más grande para ver videos o jugar juegos.

Pros:

Muy portátilExcelente lector de ebooks

La mayoría de las iteraciones del iPad mini 7 están en oferta en Amazon para el Viernes Negro. En muchos casos, incluyendo todos los colores del modelo base (128GB de almacenamiento) y dos colores del modelo con robusto almacenamiento de 512GB, una combinación de descuento y cupón equivale a $99.01 de descuento sobre los precios originales. Ten en cuenta que el precio mostrado en las cajas de esta página solo refleja el descuento, no el ahorro del cupón. Por lo tanto, con el modelo base, ese es un precio final de $399.99, no $459. El modelo de 256GB también tiene descuento, pero no tanto. Mira a continuación.

El iPad mini ofrece una experiencia completa de iPad en un diseño ultraportátil. Al igual que sus hermanos mayores, el iPad mini 7 cuenta con la Inteligencia de Apple. Te ayuda a escribir, expresarte y hacer cosas, con protecciones de privacidad que mantienen tus datos seguros (incluso de Apple). Cuando el iPad mini 7 salió en octubre luciendo casi igual que el iPad mini 6, que también está en oferta, las críticas elogiaron sus significativas actualizaciones en su interior.

Características:

Pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas con colores P3, True Tone y baja reflectividad

Chip A17 Pro de alto rendimiento

Batería para todo el día

Cámara frontal ultra ancha de 12MP con Center Stage

Conector USB-C

Conectividad Wi-Fi 6E

Touch ID

Compatible con Apple Pencil Pro

Aprovecha estas ofertas de Viernes Negro del iPad mini 7 en Amazon ahora:

