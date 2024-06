Venta de fin de semana de Best Buy tiene grandes descuentos en MacBook Air M2 y M3

Best Buy tiene una gran colección de descuentos en la MacBook Air de Apple este fin de semana, incluyendo tanto los modelos de la generación anterior M2 del 2022 como las nuevas computadoras M3 que se lanzaron este año.

M2 MacBook Air

Best Buy tiene hoy disponible todos los modelos de la MacBook Air de 13 pulgadas del 2022 con un descuento de $150, igualando los precios más bajos de todos los tiempos en las computadoras portátiles. Estos precios están disponibles para todos los compradores y no requieren una membresía My Best Buy Plus/Total.

Nota: MacRumors es un socio afiliado con algunos de estos vendedores. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

El modelo de 256GB está en oferta por $849.00 y el modelo de 512GB está disponible por $1,049.00. Estas ofertas superan los precios anteriores que seguimos a principios de año en aproximadamente $50.

Puedes obtener ambos modelos en los cuatro colores: Starlight, Gris Espacial, Plata y Medianoche. Tras la introducción de la MacBook Air M3, Apple rebajó el precio de la MacBook Air M2 de 13 pulgadas en $100, y aún las sigue vendiendo junto al modelo M3.

M3 MacBook Air

Puedes encontrar precios históricamente bajos en toda la línea de la MacBook Air M3 de 15 pulgadas en Best Buy, incluyendo hasta $100 de descuento en estas computadoras del 2024. Los precios comienzan en $1,199.00 para el modelo de 256GB e incluyen las versiones de 512GB de la computadora también.

Dirígete a nuestro Resumen completo de ofertas para ponerte al día con todas las últimas ofertas y descuentos que hemos estado rastreando durante la última semana.