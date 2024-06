Venta de ‘Días de Ofertas para Miembros’ de Best Buy presenta bajos precios en MacBooks y mucho más exclusivamente para miembros.

Best Buy ha inaugurado una nueva venta “Member Deals Days”, que ofrece miles de descuentos disponibles exclusivamente para los miembros de My Best Buy Plus y Total. Nuevas ofertas aparecerán cada día del evento, que termina este domingo 30 de junio.

Para acceder a estas ofertas, necesitarás ser miembro My Best Buy Plus o Total. Estos servicios están disponibles a partir de $49.99 al año, y ofrecen envío gratuito en dos días, un plazo de devolución extendido a 60 días en la mayoría de los productos, acceso exclusivo a ciertas ventas como Member Deals Days, y más.

En cuanto a los productos de Apple, las mejores ofertas disponibles durante este evento son en el MacBook Air M2 de 13 pulgadas. Puedes obtener el modelo de 256GB por $849.00 y el modelo de 512GB por $1,049.00, ambos con $150 de descuento sobre los precios originales, y sólidas segundas mejores ofertas.

También hay algunos descuentos destacados en el MacBook Pro de 16 pulgadas en Best Buy esta semana. El minorista tiene el modelo de 12-Core M3 Pro/18GB de RAM/512GB por $2,149.00, en lugar de $2,499.00, y el modelo de 12-Core M3 Pro/36GB de RAM/512GB por $2,499.00, en lugar de $2,899.00. Estos son los precios más bajos de todos los tiempos en el MacBook Pro de 16 pulgadas, y aunque Best Buy tiene más descuentos en MacBook Pro durante su nueva venta, estos son los mejores que encontrarás.

Por supuesto, la venta de Member Deals Days tiene muchos descuentos además de los productos de Apple, incluyendo televisores, videojuegos, PC, auriculares, electrodomésticos para el hogar y más. Mantente al tanto de todos los mejores descuentos de esta semana en productos de Apple y accesorios relacionados en nuestra recopilación dedicada de ofertas de Apple.