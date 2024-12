Venta de Cyber Week de Samsung tiene los mejores precios del año en monitores, televisores, neveras y más.

“

Samsung inició su venta Cyber Week hace unos días, ofreciendo descuentos en smartphones, relojes inteligentes, tabletas, computadoras y electrodomésticos para el hogar. Muchas de las ofertas en esta venta son los mismos precios que rastreamos durante la venta del Viernes Negro de Samsung, lo que convierte a Samsung en uno de los pocos minoristas que mantienen estos mejores precios de todos los tiempos durante toda la semana.

En este momento, Amazon tiene el monitor de 27 pulgadas ViewFinity S9 5K Display a un precio históricamente bajo, superando la oferta de la Cyber Week de Samsung. Puedes conseguir este monitor por $ 767.99 ($ 832 de descuento). Otra oferta notable de monitor de Samsung es en el monitor Smart Monitor M8 de 32 pulgadas, disponible por $ 399.99 en el sitio web propio de Samsung ($ 300 de descuento).

Durante esta venta, si compras un monitor de juegos Samsung seleccionado, también recibirás de regalo el monitor de juegos Odyssey G3 de 27 pulgadas (valor de $ 229.99). Uno de los mejores monitores para comprar con esta oferta es el monitor de juegos curvo de 57 pulgadas Odssey Neo G9 por $ 1,599.99 ($ 1,129.99 de descuento).

Además de monitores y televisores, también estamos siguiendo bastantes ofertas en refrigeradores, tabletas y computadoras a continuación. Estos precios de venta estarán activos solo esta semana, así que asegúrate de revisar el evento de Samsung antes de que desaparezcan los mejores precios del año.

990 EVO 5.0 NVMe SSD 2TB – $ 119.99, antes $ 239.99

SSD portátil de 2TB – $ 149.99, antes $ 284.99

Smart Monitor M80D – $ 399.99, antes $ 699.99

Monitor de juegos curvo OLED G8 de 34 pulgadas Odyssey – $799.99, antes $1,199.99

Monitor de juegos Quantum Odyssey de 32 pulgadas – $599.99, antes $1,099.99

Monitor inteligente ViewFinity S9 de 27 pulgadas – $767.99 en Amazon, antes $1,599.99

Monitor de juegos curvo OLED G9 de 49 pulgadas Odyssey – $1,078.99, antes $1,799.99

Monitor de juegos curvo de segunda generación Ark de 55 pulgadas Odyssey – $1,799.99, antes $2,999.99

Nevera de lado a lado de gran capacidad – $ 1,099.00, antes $ 1,666.00

Nevera francesa de 4 puertas – $ 1,499.00, antes $ 2,899.00

Nevera francesa de 3 puertas de gran capacidad – $ 2,399.00, antes $ 3,499.00

Nevera Bespoke de 4 puertas Flex – $ 2,599.00, antes $ 4,099.00

Nevera Bespoke de 4 puertas Flex – $ 3,299.00, antes $ 4,999.00

TV Crystal UHD de 85 pulgadas – $ 899.99, antes $ 1,099.99

TV inteligente Neo QLED 4K de 55 pulgadas – $ 1,199.99, antes $ 1,499.99

TV QLED 4K de 65 pulgadas – $ 1,399.99, antes $ 1,599.99

TV OLED S90C de 65 pulgadas – $ 1,699.99, antes $ 2,599.99

TV inteligente Neo QLED 4K de 65 pulgadas – $ 1,699.99, antes $ 2,699.99

TV QLED 4K de 85 pulgadas – $ 1,679.99, antes $ 2,799.99

TV inteligente Neo QLED 4K de 85 pulgadas – $ 2,299.99, antes $ 3,699.99

Si estás buscando más descuentos, asegúrate de visitar nuestro resumen de Ofertas de Apple donde recopilamos las mejores gangas relacionadas con Apple de la semana pasada.



