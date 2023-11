El evento Cyber Monday de Best Buy tiene algunas de las mejores ofertas de Apple en línea hoy, incluyendo precios extremadamente bajos en las computadoras MacBook Air y MacBook Pro de Apple. Además, estamos viendo excelentes ofertas en televisores, equipos de audio, productos para el hogar inteligente y más.

Los miembros de My Best Buy Plus y My Best Buy Total podrán disfrutar de ofertas exclusivas durante este tiempo y ahorrar aún más en comparación con los no miembros. Esto incluye esos precios extremadamente bajos en las notebooks MacBook Air y MacBook Pro. Puedes inscribirte en estas membresías en el sitio web de Best Buy, y los precios comienzan en $49.99/año.

Hay muchas ofertas más allá de los productos electrónicos en la venta de Best Buy, incluyendo precios bajos en sets de LEGO y hasta un 45 por ciento de descuento en electrodomésticos importantes. Para esta última categoría, Best Buy tiene hasta $1,490 en ahorros en selectos refrigeradores de puertas francesas, así como hasta $200 en tarjetas e-regalo Best Buy con compras que califican.

MacBook Air

Recuerda que para muchas de las ofertas que se ven a continuación, necesitarás tener una membresía My Best Buy Plus o Total para ver estos precios extremadamente bajos. Si no tienes una membresía, los descuentos de Best Buy siguen ofreciendo precios sólidos esta semana.

MacBook Pro

Al igual que con el MacBook Air, las mejores ofertas del MacBook Pro en Best Buy requerirán que tengas una membresía My Best Buy Plus o Total. Si no lo tienes, aún puedes obtener sólidos precios secundarios en estas computadoras nuevas de 2023.

14 pulgadas 8-Core M3/512GB – $1,399.00, rebajado de $1,599.00 ($200 de descuento)

14 pulgadas 8-Core M3/1TB – $1,599.00, rebajado de $1,799.00 ($200 de descuento)

14 pulgadas 11-Core M3 Pro/512GB – $1,799.00, rebajado de $1,999.00 ($200 de descuento)

14 pulgadas 12-Core M3 Pro/1TB – $2,199.00, rebajado de $2,399.00 ($200 de descuento)

14 pulgadas 14-Core M3 Max/1TB – $2,999.00, rebajado de $3,199.00 ($200 de descuento)

16 pulgadas 12-Core M3 Pro/18GB RAM/512GB – $2,249.00, rebajado de $2,499.00 ($250 de descuento)

16 pulgadas 12-Core M3 Pro/36GB RAM/512GB – $2,649.00, rebajado de $2,899.00 ($250 de descuento)

Televisores

TCL 40 pulgadas S-Class 1080p Smart TV con Fire TV – $129.99, rebajado de $229.99

Televisor LG 65 pulgadas LED 4K Smart TV – $399.99, rebajado de $599.99

Televisor LG de 48 pulgadas Clase A2 Series OLED Smart TV – $549.99, rebajado de $1,299.99

Samsung 75 pulgadas Class TU690T Crystal 4K Smart Tizen TV – $579.99, rebajado de $749.99

Televisor LG de 86 pulgadas Clase UR7800 Series LED 4K UHD Smart TV – $899.99, rebajado de $1,249.99

Samsung 65 pulgadas OLED 4K UHD TV – $1,599.99, rebajado de $2,099.99

Samsung 77 pulgadas Class S89C OLED 4K UHD Smart Tizen TV – $1,999.99, rebajado de $3,599.99

Videojuegos

Los compradores deben tener en cuenta que la oferta de Xbox Series X que se muestra a continuación está dirigida a los miembros de My Best Buy Plus/Total, y con $100 de descuento marca el precio más bajo que jamás hemos visto para esta consola. Si no tienes una cuenta, aún puedes obtener un buen descuento de $50 en el Xbox.

Monitores

Audio

Productos para el Hogar Inteligente

LEGO

