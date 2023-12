Venta de Apple en Best Buy ofrece descuentos de hasta $300 de descuento

Imagen de héroe del artículo

Best Buy ha reducido los precios de productos populares de Apple, con la posibilidad de recoger en la tienda de forma gratuita y precios con descuentos de hasta $300. Todavía hay tiempo para encontrar el regalo perfecto de Navidad.

Best Buy está ofreciendo ofertas de último minuto en docenas de productos de Apple, desde Apple Watches hasta M3 MacBook Pros, con descuentos de hasta $300. Y con la opción de recoger el mismo día en muchas tiendas en todo Estados Unidos, aún puedes encontrar un regalo de vacaciones fantástico para Navidad.

Reloj Apple

41mm Apple Watch Series 9 GPS en varios colores y opciones de correa: $329 ($70 de descuento)

45mm Apple Watch Series 9 GPS en varios colores y opciones de correa: $359 ($70 de descuento)

41mm Apple Watch Series 9 GPS + Cellular in varios colores y opciones de correa: $429 ($70 de descuento)

45mm Apple Watch Series 9 GPS + Cellular in varios colores y opciones de correa: $369 ($70 de descuento)

40mm Apple Watch SE 2 GPS en varios colores y opciones de correa: $199 ($50 de descuento)

44mm Apple Watch SE 2 GPS en varios colores y opciones de correa: $229 ($50 de descuento)

Mac

15-inch MacBook Air M2, 8GB de memoria, 256GB SSD: $999 ($300 de descuento)

13-inch MacBook Air M2, 8GB de memoria, 256GB SSD, en Starlight: $949 ($150 de descuento)

13-inch MacBook Air M1, 8GB de memoria, 256GB SSD, en oro: $749 ($250 de descuento)

14-inch MacBook Pro, M3 Pro, 18GB de memoria, 512GB SSD en Space Black: $1,749 ($250 de descuento) para miembros My Best Buy Plus o Total

iPad

Apple iPad mini (último modelo) 64GB, Wi-Fi en varios colores: $399,99 ($100 de descuento)

iPad 10th Generation, 64GB, Wi-Fi en varios colores: $349 ($100 de descuento)

11-inch iPad Pro, 256GB, Wi-Fi: $799 ($100 de descuento) para miembros My Best Buy Plus o Total

12.9-inch iPad Pro, 256GB, Wi-Fi, Space Gray: $1,049 ($150 de descuento) para miembros My Best Buy Plus o Total

Accesorios

Todavía hay más ofertas disponibles

Todavía puedes encontrar muchos descuentos increíbles en la web, y algunos pueden estar disponibles antes de Navidad. Echa un vistazo a algunas de las mejores ofertas a continuación y siempre encuentra los precios más bajos en nuestra Guía de Precios.