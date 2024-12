Venta de Año Nuevo de Anker incluye un exclusivo 20% de descuento para los lectores de MacRumors y más

“

Anker ha iniciado su gran venta de Año Nuevo, la cual se extenderá hasta el 15 de enero. Esta venta incluye descuentos destacados en cargadores portátiles, hubs USB-C, cables y más.

También hay algunas ofertas adicionales durante este evento, incluyendo un trato en el que si compras dos productos puedes obtener un descuento adicional del 20 por ciento, o comprar tres para un 25 por ciento de descuento. Por supuesto, si solo deseas adquirir un accesorio, hay muchos descuentos individuales que puedes encontrar en la venta.

Por último, vale la pena señalar que los lectores de MacRumors aún pueden obtener un descuento del 20 por ciento en accesorios de Anker hasta fin de año. El evento de Año Nuevo de Anker actual supera este descuento la mayoría de las veces, pero si encuentras un producto que no está en oferta, valdrá la pena ingresar nuestro código al realizar el pago.

Para obtener esta oferta, dirígete al sitio web de Anker y agrega un accesorio a tu carrito, luego ingresa el código akmacrumors20ch al realizar el pago para ver el descuento. Nuestro exclusivo código del 20 por ciento de descuento funciona en la mayoría de los accesorios en todo el sitio, incluida la nueva línea de productos compatibles con MagSafe de Anker. Nuestro código no se acumula con ninguna oferta existente, incluidas las ofertas de vacaciones.

Cargadores Prime

Bancos de Energía

Si estás en búsqueda de más descuentos, asegúrate de visitar nuestra recopilación de Ofertas de Apple, donde resumimos las mejores gangas relacionadas con Apple de la semana pasada.

“