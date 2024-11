Venido de lejos es ‘una celebración de la bondad en las personas’.

Pero Come From Away, que abre en The Lowry la próxima semana para una temporada extendida durante la Navidad, toma uno de los días más oscuros en la historia reciente y arroja luz sobre la resolución y la bondad esencial de las personas afectadas.

Sara Poyzer como Capitán Beverley Bass en Come From Away A medida que caían las torres, el espacio aéreo de Estados Unidos se cerró a los vuelos entrantes. Los 39 aviones que se dirigían a Estados Unidos fueron desviados y aterrizaron en Gander, en Terranova. A bordo iban 7,000 pasajeros y tripulantes. Come From Away es la historia de cómo la comunidad local acogió esta enorme afluencia de desconocidos – ¡la población de Gander era solo de 10,000 almas! – y los cuidó.

“Tan pronto como le dices a alguien que está ambientada en una isla remota y que se trata del 11-S, puedes ver cómo la atención de la gente se desvanece”, dijo Sara Poyzer, una de las estrellas de la obra.

“Pero nuestro productor dijo algo brillante en realidad. Dijo que no se trata del 11-S, se trata del 12-S; se trata de la amabilidad, la humanidad y la generosidad de desconocidos que cuidaron de estas personas aterrorizadas y varadas.

“Lo que es realmente importante que la gente sepa sobre Come From Away es que también es muy divertido.

“Sí, el 11-S es el trasfondo de todo y ciertamente no se trata de minimizar esa terrible tragedia. Pero todo lo que ves en el escenario es verdad. La gente realmente se unió y se cuidó mutuamente.

“Hay un montón de momentos hermosamente ligeros en la obra, además de algunos realmente difíciles de aceptar. Pero así son todos los grandes musicales, obtienes esta gama de emociones”.

Come From Away fue un gran éxito en Broadway, recibió siete nominaciones al Tony y pasó casi cuatro años en el West End de Londres.

Sara, que tiene una amplia experiencia en el West End, incluidos más de ocho años en Mamma Mia interpreta a la Capitán Beverley Bass, piloto de uno de los aviones detenidos.

“En términos de un musical, podría no parecer la elección obvia para la gente”, dijo. “Pero dejé Mamma Mia, que adoro, para contar esta historia porque el musical es simplemente genial”.

Como parte del proceso de ensayos para la gira – Come From Away ha estado visitando teatros por todo el Reino Unido desde principios de año – se alentó al elenco a hablar con los personajes reales que interpretan.

“Realmente quería saber acerca de la Capitán Bass y sus experiencias”, dijo Sara. “Es una mujer increíble que ha sido una verdadera pionera.

“Siempre quiso volar pero creció en una época en la que todo el mundo decía que eso simplemente era imposible. Había mucho sexismo en el ambiente pero ella lo superó y se convirtió en la primera mujer piloto de American Airlines.

“Luego terminó a cargo de uno de los aviones desviados a Gander. Uno de sus amigos era el piloto del avión que se estrelló cerca del Pentágono.

“Durante todo ese tiempo me dijo que tenía que mantener una actitud de autoridad; ella era la Capitán Bass todo el tiempo que estuvo en Gander. Simplemente sintió que había tanta confusión que necesitaba mantener esa postura profesional. Fue solo cuando finalmente se reencontró con su esposo que pudo dejar salir sus emociones.

“Es una mujer extraordinaria. Tiene 72 años y todavía vuela”.

Un elenco de 12 cuenta la historia de muchos de los pasajeros y también de los habitantes de Gander que jugaron roles clave durante la ‘invasión’ de su ciudad.

“No queríamos hacer una imitación de nadie”, dijo Sara, “pero queríamos capturar ese sentido de quiénes son.

“Es muy inusual interpretar a una persona no famosa que sigue viva”.

Come From Away no tiene un intervalo, se realiza sin pausas.

“Queremos capturar esa implacabilidad que sintieron las personas de Gander”, dijo. “Las cosas no se detuvieron durante los cinco días que todos estuvieron varados allí. No sabían qué iba a pasar, muchos tenían seres queridos o amigos que podrían haber estado cerca de las Torres Gemelas.

“Pero la vida tenía que continuar. Se necesitaban 7,000 desayunos cada día, la gente necesitaba ropa y refugio.

“Hicimos mucha investigación y una de las historias que escuchamos fue la de un médico que pasó 72 horas seguidas sin dormir prácticamente escribiendo recetas para todas esas personas que necesitaban medicamentos. No se les permitió llevar equipaje del avión y los suministros tuvieron que ser transportados por el ejército.

“Fue un tiempo frenético y queremos recrear esa atmósfera en el escenario”.

El elenco de Come From Away

Crear una atmósfera tan emotiva pone demandas adicionales en todo el elenco.

“Esta obra requiere más concentración que cualquier cosa que haya hecho antes”, dijo Sara. “Hay 12 actores en escena y todo está tan entrelazado que si se pierde un compás, se siente cómo las cosas comienzan a salirse de control. No puedes equivocarte con la ubicación de una silla, todo está tan basado en el trabajo en equipo. Luego tienes la narración encima de eso – es un verdadero desafío pero ¡qué privilegio!”.

Estar en The Lowry hasta enero significa que el elenco puede establecerse en Manchester durante la Navidad.

“He hecho giras aquí muchas veces y tengo familia en Manchester, así que va a ser genial pasar tiempo aquí”, dijo Sara.

Come From Away, The Lowry, Salford, martes 3 de diciembre a domingo 5 de enero. Detalles en www.thelowry.com