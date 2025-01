Venâncio Mondlane de Mozambique dispuesto a servir en el gobierno de Daniel Chapo

En su entrevista con la BBC, Chapo dijo que quería “gobernar de manera inclusiva” y presentar reformas para abordar preocupaciones sobre la ley electoral, los derechos humanos y la libertad de expresión. Habló de conversaciones en curso con partidos de oposición representados en el nuevo parlamento, que luego se ampliarían para incluir “todos los segmentos de la sociedad”. Chapo agregó que quería formar un gobierno “abierto a todos los mozambiqueños”, pero hacemos hincapié en que “el perfil de las personas es muy importante”. Consultado sobre si creía que Mondlane calificaba para servir en el gobierno, Chapo respondió: “Dependerá… porque hay un equipo que está considerando en este momento el perfil de las personas, sus competencias, su meritocracia, el patriotismo – todos estos pre-requisitos a los que me refiero. “Si el equipo llega a la conclusión de que esas personas tienen el perfil adecuado, serán parte del gobierno. Aquellos que no tengan ese perfil, no formarán parte.” A los 47 años, Chapo fue elegido por Frelimo, que ha estado en el poder desde la independencia hace 49 años, como su candidato para reunir a los jóvenes votantes afectados por el alto desempleo, y hartos del gobierno del partido que ha durado décadas. Dijo a la BBC que quería aumentar tanto la inversión local como extranjera en Mozambique para hacer que la economía sea “más dinámica”. Esto ayudaría a crear empleo para los jóvenes para que pudieran “construir sus hogares, establecer sus familias y estabilizar sus vidas”. Mondlane, de 50 años, tenía un gran apoyo entre los jóvenes después de haberlos unido durante la campaña electoral con el eslogan “Salvemos a Mozambique – este país es nuestro”. Compitió en las elecciones como independiente después de separarse del principal partido de oposición Renamo. Un pequeño partido que respaldó su candidatura ganó algunos escaños parlamentarios en las elecciones.