Vecino le dice a la BBC que vio a Rebecca Cheptegei corriendo hacia él en llamas después del ataque.

“La vecina Agnes Barabara dijo que intentó ayudar a su vecina Rebecca Cheptegei. Advertencia: Este artículo contiene detalles que algunos lectores pueden encontrar alteradores. Fuera de la casa donde vivía Rebecca Cheptegei, han sido colocadas flores en el césped que estaba chamuscado mientras la corredora se revolcaba en el suelo para apagar las llamas que la envolvían. La corredora olímpica de 33 años murió el jueves a causa de las lesiones sufridas cuando su ex pareja presuntamente la roció con gasolina y la prendió fuego días antes mientras estaba en casa con sus dos hijas. ‘Estaba en casa y escuché a la gente gritar, ‘fuego’. Cuando salí, vi a Rebecca corriendo hacia mi casa en llamas, gritando ‘ayúdenme,” dijo Agnes Barabara, la vecina inmediata de la Sra. Cheptegei, con lágrimas en los ojos, a la BBC. ‘Mientras buscaba agua y pedía ayuda, su agresor volvió a aparecer y le echó más gasolina, pero luego él también resultó quemado y huyó hacia el jardín para intentar apagar el fuego. Luego fuimos a ayudar a Rebecca.’ La Sra. Barabara dijo que nunca había visto a alguien “arder vivo” antes, y no pudo comer durante días después del incidente. ‘Era una vecina muy buena y hace poco compartió conmigo el maíz que había cosechado.’ La policía está tratando la muerte como un asesinato, con su ex pareja nombrado por la policía como el principal sospechoso. Los administradores locales dijeron que ambos habían estado en conflicto por el pequeño terreno donde vivía la Sra. Cheptegei, con el caso esperando resolución. Será llevado ante el tribunal por los cargos una vez que salga del hospital, donde continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante el incidente. ‘Hemos abierto una investigación, las investigaciones están en una fase avanzada,’ dijo el oficial de investigaciones criminales divisionales, Kennedy Apindi. La madre de Rebecca, Agnes Cheptegei, recordó a su hija. La madre de la Sra. Cheptegei, Agnes, dijo que su hija “siempre fue obediente de niña, y muy amable y jovial durante toda su vida.” Emmanual Kimutai, un amigo y vecino que asistió a la escuela con la Sra. Cheptegei, la describió como una persona “muy emocionante” y “determinada”. ‘Incluso en la escuela primaria ya estaba destacando en atletismo, era nuestra campeona,” dijo el Sr. Kimutai. La olímpica nació en el lado keniano de la frontera entre Kenia y Uganda, pero eligió cruzar y representar a Uganda para perseguir su sueño deportivo cuando no logró un avance en Kenia. Cuando comenzó a practicar atletismo, se unió a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en 2008 y alcanzó el rango de sargento. Su carrera incluyó competir en los Juegos Olímpicos en París este año. Aunque quedó en el puesto 44 en el maratón, la gente de su zona natal la llamaba “campeona.” Vivía en Chepkum, un pueblo en Kenia a unos 25 km de la frontera con Uganda, en una zona rural cuya principal actividad económica es la agricultura. Los residentes también crían ganado y es común ver vacas, cabras y ovejas pastando fuera de las casas. La zona más amplia, llamada condado de Trans-Nzoia, es conocida como el mayor productor de maíz de Kenia, que es el ingrediente principal de la comida básica del país. Los lugareños en un centro comercial cerca de su casa hablaron con cariño de una mujer a la que saludaban cuando entrenaba por la carretera cuando no estaba en competencia o entrenando en Uganda. Amable y humilde eran las palabras que se mencionaban con frecuencia por la gente allá. La comunidad llora a la atleta en su casa. Mientras era celebrada como atleta, su vida personal estaba en crisis. Su ex compañero de clase dijo que su rendimiento en los Juegos Olímpicos se debió a que no “tenía paz” debido al conflicto con su ex pareja que comenzó el año pasado. ‘Solían vivir juntos pero comenzaron a tener problemas el año pasado por dinero,” recordó su hermano Jacob. “Él le preguntó a mi hermana: ¿qué haces con todo el dinero que ganas?’ La policía le dijo a la BBC que los dos habían reportado previamente disputas domésticas en diferentes comisarías, las cuales retiraron. Mientras la familia de la Sra. Cheptegei espera justicia, continúan preparando su último viaje. Será enterrada el 14 de septiembre en su casa ancestral en Bukwo, Uganda. La ugandesa es la tercera atleta asesinada en Kenia en los últimos tres años, donde las parejas íntimas son nombradas como los principales sospechosos por la policía. El grupo activista contra la violencia de género liderado por atletas, Ángeles de Tirop, dijo que esta tendencia debe terminar. ‘Lo que es desgarrador es que sus hijos presenciaron el ataque a su madre,” dijo Joan Chelimo, cofundadora de los Ángeles de Tirop, mientras luchaba contra las lágrimas. ‘Esta violencia contra las atletas debe detenerse.'”