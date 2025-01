Varsovia no arrestará a Netanyahu si viene a la conmemoración de Auschwitz

Polonia señaló al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no será arrestado si asiste a la conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Cualquier representante de la liderazgo israelí que desee participar el 27 de enero puede estar seguro de que no será arrestado, afirmó el Primer Ministro Donald Tusk después de que el gabinete acordara la postura. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, a finales del año pasado, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza. Sin embargo, Netanyahu dijo hace semanas que no planeaba asistir a la conmemoración. Israel estará representado por su Ministro de Educación, según Tusk. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia también dijo que no había indicaciones de que Netanyahu quisiera asistir a la conmemoración. El memorial ha dicho que delegaciones de 10 países ya han confirmado su asistencia. Los nazis mataron a más de 1 millón de personas en Auschwitz, el campo de exterminio alemán. Mató a unos 6 millones de judíos en toda Europa durante la Shoah, o Holocausto. La orden de arresto del tribunal provocó intensas críticas internacionales al ser la primera orden de arresto internacional dirigida hacia un jefe de gobierno occidental. Canadá, Italia y los Países Bajos -el país anfitrión del tribunal- dijeron inmediatamente que cumplirían con sus obligaciones, lo que significaría arrestar a Netanyahu durante cualquier visita. Otros fueron más reservados, como Francia, que dijo que respetaría la ley pero también cuestionó si Netanyahu podría disfrutar de inmunidad. El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, fue tajante y extendió demonstrativamente una invitación a Netanyahu, diciendo que ignoraría la orden. Antes de la decisión del gabinete polaco, el Presidente Andrzej Duda apeló por escrito al gobierno de Tusk para proteger a Netanyahu de ser arrestado en caso de asistir. Tusk expresó clara molestia ante la iniciativa de Duda. Duda, del partido de oposición más grande PiS, ha obstaculizado frecuentemente al gobierno en el pasado. Tusk dijo que Duda estaba al tanto de que el gobierno estaba trabajando en una resolución para proteger a los representantes de Israel en la conmemoración. “Hay asuntos que deben tratarse con discreción, especialmente cuando tienen tanto peso y son tan complicados”, dijo Tusk. El primer ministro de Polonia enfatizó que su gobierno generalmente reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. “Esta decisión concierne la conmemoración del aniversario de la liberación de Auschwitz. Para nosotros, es muy importante que Polonia no se convierta en uno de los países que abierta y demonstrativamente quieren desafiar la decisión de los tribunales internacionales”, afirmó.