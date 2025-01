Varias personas asesinadas en intercambios de disparos en Cisjordania.

Dos palestinos fueron matados en Jenin, en el norte de Cisjordania, en un intercambio de disparos con las fuerzas israelíes, según informes palestinos el jueves.

Mientras tanto, el ejército israelí dijo que un soldado fue matado y otro gravemente herido durante una operación en la ciudad.

El diario The Times of Israel informó que el soldado fue matado en un intercambio de disparos con pistoleros palestinos. Inicialmente no estaba claro si los informes se referían al mismo incidente.

El Ministerio de Salud palestino en Ramallah dijo que las autoridades israelíes habían sido informadas de las muertes de los dos palestinos en Jenin. Inicialmente no se reveló nada sobre sus identidades.

Los informes palestinos dijeron que un hombre de 42 años también fue matado por disparos israelíes en Nablus, también en el norte del territorio palestino. La esposa del hombre resultó herida en el incidente.

Según la policía israelí, el palestino era buscado por su presunta participación en ataques. Supuestamente estaba armado e intentó huir cuando la policía intentó arrestarlo, así que los agentes le dispararon y lo mataron, dijo la policía.

El ejército israelí inició una nueva, gran operación militar en Jenin hace más de una semana. El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, anunció recientemente que el ejército israelí permanecería en la ciudad incluso después de que terminara “para asegurar que el terror no regrese.”

La ya tensa situación en Cisjordania se ha intensificado significativamente desde que el grupo militante palestino Hamas encabezó los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, desencadenando el conflicto en Gaza.

Según el Ministerio de Salud en Ramallah, 853 palestinos han sido matados allí desde entonces en operaciones militares israelíes, confrontaciones armadas y ataques extremistas. Al mismo tiempo, hay una mayor violencia de colonos israelíes radicales contra civiles palestinos.