Vanguard llega a un acuerdo con el regulador bancario de EE. UU. sobre el control de las participaciones bancarias.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos de los EE. UU. ha llegado a un acuerdo con Vanguard que fortalecerá las reglas bajo las cuales el gigante de gestión de inversiones puede tomar grandes participaciones en grandes instituciones financieras de los EE. UU., según un acuerdo publicado por el organismo de control el viernes.

El acuerdo otorga a la FDIC más capacidad para monitorear las actividades de inversión de Vanguard y especifica lo que se permite como inversor pasivo en bancos supervisados por la FDIC. Su objetivo era garantizar que las mayores firmas de gestión de activos, incluidas Vanguard y BlackRock, no influyan en las decisiones comerciales de los mayores bancos de los EE. UU., incluso cuando adquieren grandes participaciones a través de fondos de inversión indexados o pasivos.

En un comunicado de prensa anunciando el acuerdo con Vanguard, Jonathan McKernan, director de la FDIC, dijo que críticos académicos han planteado preocupaciones sobre los riesgos competitivos de la propiedad concentrada y la concentración del poder en un puñado de inversores institucionales.

McKernan dijo que el acuerdo debería permitir a los reguladores bancarios abordar esas preocupaciones.

Según el acuerdo, a Vanguard se le prohíbe estrictamente participar en actividades que influyan en la gestión o políticas de las instituciones reguladas por la FDIC, o sus subsidiarias. Vanguard dijo que esto está de acuerdo con sus prácticas actuales.

“Vanguard se basa en la inversión pasiva y desde hace tiempo se ha comprometido a trabajar constructivamente con los responsables políticos para garantizar que pasivo significa pasivo”, dijo un portavoz de Vanguard.

A través de “acuerdos de pasividad”, los inversores se comprometen con los reguladores a no ejercer influencia en los bancos en los que tienen participación.

La FDIC supervisará las actividades de inversión de Vanguard, especialmente cualquier interacción informal que Vanguard tenga con la dirección de los bancos regulados por la FDIC.

No hubo divulgación de un acuerdo similar alcanzado con BlackRock. BlackRock no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. La FDIC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

(Reporte de Prakhar Srivastava en Bengaluru y Suzanne McGee; Edición de Shinjini Ganguli y Megan Davies)