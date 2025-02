Vancouver planea abordar la ‘crisis humanitaria’ del crimen en el centro de Eastside

El barrio Downtown Eastside de Vancouver está en la presión de una “crisis humanitaria” de crimen y violencia que ha alcanzado un punto de inflexión, dijo el alcalde Ken Sim al presentar un grupo de trabajo para abordar el crimen organizado.

Sim se mantuvo junto al jefe de policía de Vancouver, Adam Palmer, para anunciar lo que el alcalde llamó un “esfuerzo a largo plazo y sostenido para interrumpir las redes criminales, responsabilizar a los infractores y hacer nuestras calles más seguras.”

La ciudad dijo que la Fuerza de Tarea Barrage ampliará tácticas que reúnen a la policía, los bomberos, los oficiales de ordenanza, los equipos de saneamiento y los equipos de ingeniería para garantizar que las aceras estén despejadas y seguras para los residentes, trabajadores y visitantes.

Sim dijo que el statu quo no está funcionando en el vecindario, y las pandillas criminales, los traficantes de drogas y los delincuentes reincidentes están acechando a los más vulnerables que viven allí.

Durante años, cientos de millones de dólares se han vertido en el Downtown Eastside, un área pequeña de cuatro kilómetros cuadrados, sin lograr un cambio significativo y duradero, dijo Sim.

Dijo que la fuerza de tarea representaba un enfoque diferente.

Sim dijo que la operación costaría $5 millones, pero era “la mejor inversión” que la ciudad podría hacer y no gastar el dinero terminaría costando mucho más.

Palmer dijo que 38 oficiales serían desplegados para poner en marcha la Fuerza de Tarea Barrage, y los residentes de Vancouver verían de inmediato más oficiales uniformados patrullando a pie en el Downtown Eastside.

Dijo que habría tres estrategias principales: desplegar oficiales en las calles, lanzar investigaciones más complejas para dirigirse al crimen y mejorar las asociaciones comunitarias para mejorar la seguridad pública.

La función principal será apuntar a los infractores crónicos, arrestar a personas con órdenes de arresto pendientes y a personas que infrinjan sus condiciones de libertad bajo fianza, expulsar a los traficantes de drogas vinculados a la violencia callejera y el crimen organizado que acechan a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, dijo Palmer.

Dijo que los residentes del Downtown Eastside tienen “un riesgo exponencialmente mayor de ser víctimas de crímenes violentos.”

Palmer señaló una medida llamada índice de gravedad del crimen, que según Statistics Canada refleja los niveles de delincuencia ponderados por su gravedad.

Palmer dijo que el índice de Vancouver en 2023 era de 97, a nivel nacional era de 80.5, mientras que en el Downtown Eastside era de 524.

Sim dijo que el enfoque en el crimen “no se trata solo de seguridad pública.”

“Esta es una crisis humanitaria, y la situación en el Downtown Eastside ha alcanzado un punto de inflexión. Hoy damos el primer paso hacia poner fin al ciclo de violencia”, dijo.

Sim dijo que la policía sola no es la respuesta, pero es parte de la solución y insta a otros niveles de gobierno a ayudar con el esfuerzo.

El alcalde presentó un plan el mes pasado para revitalizar el Downtown Eastside, que incluía una congelación en la construcción de nuevas unidades de viviendas de apoyo en Vancouver a favor de arreglar las unidades de vivienda actuales envejecidas en la zona.

El concejal de Vancouver, Pete Fry, dijo que había vivido en el Downtown Eastside por más de 30 años, y había lagunas en el enfoque “reactivo” del alcalde.

Señaló la congelación de viviendas de apoyo y la falta de abordar “problemas de salud sistémicos” que más policía no resolvería.

“Sabemos que hay necesidades en el Downtown Eastside además de la policía. No estoy criticando necesariamente un enfoque más de aplicación de la ley. Pero ¿dónde están los lugares a los que pueden ir las personas?”

Llamando a algunas viviendas de apoyo existentes “absolutamente asquerosas” y “horrendas”, Sim dijo el jueves que presentaría una moción del consejo sobre la congelación a fines de mes.

“Es una situación insostenible y muchas de nuestras viviendas de apoyo existentes están en condiciones impactantes con ascensores rotos, basura por todas partes, uso público de drogas, infestaciones y condiciones de vida insalubres”, dijo Sim.

Agregó que la ciudad no quiere que las personas reconstruyan sus vidas en entornos que se desmoronan.