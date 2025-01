¿Vale la pena comprar un Apple Watch celular?

“

Antes de que ganara la opción de funcionalidad celular en 2018, el Apple Watch solía ser comparado desfavorablemente con otros relojes inteligentes rivales que incluían soporte LTE. Pero ¿realmente es útil esta capacidad? Los últimos modelos de Apple Watch pueden procesar consultas y solicitudes a Siri en el dispositivo, por ejemplo, lo que significa una razón menos por la cual necesitarías una conexión celular.

Cuando consideras que la versión celular del Apple Watch Series 10 cuesta $100/£100 más que el modelo estándar (¡y eso sin contar el costo de los datos!), es posible que te estés preguntando si vale la pena el gasto adicional de adquirir un Apple Watch celular. Estamos aquí para ayudar a responder esa pregunta.

Por qué necesitas un Apple Watch con conexión celular

Los beneficios de la conectividad celular en un Apple Watch son bastante claros. En lugar de tener que llevar tanto tu iPhone como tu reloj contigo, podrías salir de casa simplemente con tu Apple Watch. Ya hay algunas funciones que funcionan sin ninguna conexión a internet, como Apple Pay o el seguimiento de actividad física, pero tener celular en el reloj amplía la lista de características que puedes usar sin tu teléfono.

El Apple Watch Ultra siempre viene con conectividad celular, pero puedes adquirir el Series 10 y el SE en configuraciones GPS o celulares.

Jim Martin / Foundry

Los entusiastas de la actividad física pueden obtener mucho de un Apple Watch celular. Los corredores, por ejemplo, pueden reproducir música de Apple Music u otro servicio, en lugar de tener que sincronizar música en el almacenamiento local del reloj. También pueden seguir recibiendo notificaciones mientras hacen ejercicio, incluyendo iMessages y correos electrónicos, aunque si esto es una ventaja o una distracción es cuestión de preferencia personal.

Un Apple Watch celular también podrá realizar y recibir llamadas sin necesidad de tu iPhone.

Otra razón por la que podrías necesitar una conexión celular es si planeas configurar un dispositivo utilizando la función Apple Watch Para tus Niños (anteriormente Family Setup). Esto te permite configurar un Apple Watch para un miembro de la familia que no tiene su propio iPhone. “No se requiere un plan celular para configurar un Apple Watch para un miembro de la familia”, explica Apple, “pero es necesario para algunas funciones”. Para obtener funcionalidad completa necesitarás un Apple Watch Series 4 o posterior con celular.

Por qué no necesitas un Apple Watch con conexión celular

Veamos el otro lado de la moneda.

Hay muchas cosas que tu Apple Watch puede hacer sin una conexión celular (o la asistencia de un iPhone). Para muchas funciones, todo lo que necesitas es poder conectarte a Wi-Fi, que probablemente esté disponible. E incluso es posible que ni siquiera necesites eso. Una función que solía requerir una conexión celular o Wi-Fi era Siri, pero el Apple Watch Series 9 y posteriores pueden procesar consultas y solicitudes a Siri en el dispositivo, sin necesidad de conexión web. Discutimos en un artículo separado todas las cosas que un Apple Watch puede hacer sin un iPhone.

Si necesitas o no una conexión celular dependerá mucho de para qué pretendes utilizar tu Apple Watch. Pregunta a los propietarios actuales sobre su uso, y garantizo que las respuestas serán mucho más limitadas que las capacidades completas del Watch. Pero gran parte de eso no tiene que ver con la falta de conectividad celular en el Apple Watch, no pensamos que la mayoría de los usuarios del Apple Watch estén molestos porque no pueden recibir notificaciones cuando su teléfono no está cerca, porque la mayoría de las veces su teléfono está cerca.

Otra razón para evitar un Apple Watch con celular es que la capacidad puede afectar la duración de la batería. El rendimiento de la batería del dispositivo se verá afectado por la medida en que uses la conexión celular, por lo que es posible que no desees todas esas notificaciones, y es posible que no desees reproducir música de Apple Music en la mejor calidad, por ejemplo. (Consulta formas de maximizar la duración de la batería en el Apple Watch y formas de ahorrar datos en el Apple Watch para obtener consejos relacionados. O para accesorios que podrían ayudar, echa un vistazo a nuestra selección de los mejores cargadores y soportes para el Apple Watch.)

Finalmente, está la cuestión financiera. El modelo habilitado para celular es más caro que las ofertas no celulares, por supuesto. Y además de ese costo, ningún proveedor celular va a regalar datos de forma gratuita, por lo que probablemente habrá un costo mensual adicional por datos, o estarás compartiendo datos con tu iPhone. De cualquier manera, es probable que te cueste más.

En general, no creemos que esos compromisos valgan la pena en comparación con los beneficios relativamente escasos de agregar conectividad celular al Apple Watch. Pero es importante reflexionar sobre lo que necesitas de tu smartwatch y considerar cómo se ve el compromiso para ti.

¿Cuánto cuesta un Apple Watch con conexión celular?

El Apple Watch Series 10 con conexión celular cuesta $100/$100 más que la versión estándar, mientras que el SE cuesta $50/£70 más si deseas incluir celular. El Apple Watch Ultra solo está disponible con celular.

Algunas redes te cobrarán extra por obtener datos en tu Apple Watch, mientras que otros te permitirán agregarlo a un contrato existente de iPhone y compartir los datos.

En Estados Unidos puedes obtener un plan de Apple Watch con celular con AT&T, T-Mobile, Verizon, Xfinity Mobile y muchos más. Consulta la exhaustiva lista de proveedores de Apple. La mayoría de los planes cuestan $10 al mes por datos ilimitados en conjunto con un plan inalámbrico existente.

AT&T ofrece el Apple Watch Series 10 de 42 mm por $13.89 al mes durante 36 meses, aunque puedes obtenerlo por menos con un intercambio.

Verizon ofrece el mismo modelo por $13.88 al mes.

T-Mobile te venderá un Apple Watch SE, en el tamaño de 40 mm, por $99, cuando actives una nueva línea en un plan Apple DIGITS o Apple Watch Standalone calificado. Esto te permitirá activar tu plan existente de T-Mobile en tu Apple Watch.

Xfinity Mobile incluye llamadas y mensajes ilimitados con una tarifa de $10 por smartwatch.

En el Reino Unido, puedes obtener un contrato de Apple Watch con celular con Three, EE, O2 y Vodafone. (Solo Three y EE admiten Family Setup/Apple Watch Para tus Niños, no obstante).

Three te permite conectar tu reloj a tu iPhone en su red y compartir la asignación de datos entre los dos, por lo que no hay costo adicional. Deberás inscribirte en el Plan de Pareo de Smartwatch de la compañía.

Las ofertas de Apple Watch de EE incluyen un Apple Watch Series 10 (42 mm) con 4GB de datos por £26 al mes y sin costo inicial.

Para obtener más consejos sobre la compra de un Apple Watch, echa un vistazo a nuestra selección de las mejores ofertas de Apple Watch y nuestra guía de compra detallada de Apple Watch.

