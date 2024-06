¿Valdrá Alphabet más que Nvidia para el año 2025?

La acción de Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) ha subido más del 40% en los últimos 12 meses y actualmente se encuentra cerca de su máximo histórico. El gigante tecnológico impresionó a los inversores con el crecimiento acelerado de sus negocios de publicidad y nube, un nuevo plan de recompra de acciones de $70 mil millones y la aprobación de su primer dividendo.

Estos desarrollos positivos mitigaron en cierta medida las preocupaciones de los inversores sobre el progreso más lento de Alphabet en el mercado de inteligencia artificial (IA) en comparación con sus competidores, pero sigue siendo superada por Nvidia, que ha subido más del 210% en los últimos 12 meses a medida que la demanda del mercado por sus chips aceleradores de IA supera su capacidad de suministro.

Nvidia también superó la capitalización de mercado de Alphabet por primera vez este año. A partir de este escrito, Nvidia vale $3.3 billones mientras que Alphabet vale $2.2 billones. Pero ¿podría Alphabet acelerar y superar a Nvidia nuevamente para fines de 2025?

¿Ha superado Alphabet sus desafíos a corto plazo?

Alphabet genera la mayor parte de sus ingresos del negocio de publicidad de Google, que incluye sus anuncios de búsqueda y display, anuncios de red y YouTube. El resto de sus ingresos proviene principalmente de Google Cloud, la tercera plataforma de infraestructura en la nube más grande del mundo, así como de la división de suscripciones, plataformas y dispositivos de Google.

Los ingresos de Alphabet solo aumentaron un 10% en 2022 debido a las preocupaciones sobre las perspectivas macroeconómicas que llevaron a muchas empresas a reducir sus gastos en marketing y en la nube. La compañía también enfrentó una dura competencia de Meta Platforms y ByteDance en el mercado de publicidad, y parecía tener dificultades contra Amazon y Microsoft en el mercado de la nube. Pero en el último año, los tres negocios principales de Alphabet se recuperaron nuevamente.

Métrica

T1 2023

T2 2023

T3 2023

T4 2023

T1 2024

Crecimiento de los ingresos por publicidad de Google (año tras año)

0%

3%

9%

11%

13%

Crecimiento de los ingresos por suscripciones, plataformas y dispositivos de Google (año tras año)

9%

24%

21%

23%

18%

Crecimiento de los ingresos en la nube de Google (año tras año)

28%

28%

22%

26%

28%

Crecimiento total de los ingresos (año tras año)

3%

7%

11%

13%

15%

Fuente de datos: Alphabet. Año tras año.

El negocio de publicidad de Google se recuperó a medida que las ventas en YouTube y los anuncios basados en búsquedas compensaron los ingresos decrecientes de la red de anuncios. Su crecimiento en la nube se aceleró a medida que lanzaba más de mil nuevos productos y funciones, y continuaba expandiendo su plataforma de IA generativa Gemini.

El segmento de suscripciones, plataformas y dispositivos de Google también captó a más suscriptores. Hasta el final del primer trimestre de 2024, YouTube Premium y Music alcanzaron los 100 millones de suscriptores globales, YouTube TV llegó a los 8 millones de suscriptores, y Google One superó los 100 millones de suscriptores. Estas expansiones deberían ampliar la ventaja competitiva de la empresa y reducir su dependencia de los anuncios.

Continúa la historia

Perspectivas de Alphabet

Alphabet podría beneficiarse de varias corrientes favorables en los próximos tres años. El entorno macroeconómico podría mejorar a medida que la Reserva Federal recorta las tasas de interés, lo que probablemente llevaría a las empresas a gastar más dinero en sus anuncios y servicios en la nube nuevamente. La prohibición de TikTok en EE. UU., que entrará en vigor el próximo enero a menos que ByteDance venda su subsidiaria estadounidense, podría llevar a más usuarios a YouTube.

Pero también enfrenta desafíos difíciles. Está luchando por avanzar en el espacio de la IA generativa, donde sus ofertas no son tan impresionantes como las de Microsoft y OpenAI. El próximo lanzamiento del ecosistema de IA generativa de Apple podría reducir la cantidad de ingresos que Google obtiene de los anuncios mostrados a usuarios de dispositivos Apple, a pesar de que Google paga a Apple miles de millones de dólares cada año para que permanezca como su motor de búsqueda predeterminado. Además, Alphabet todavía enfrenta investigaciones antimonopolio y de privacidad en EE. UU., Europa y otras regiones.

De 2023 a 2026, los analistas esperan que los ingresos de Alphabet crezcan a una tasa anual compuesta del 11% mientras que su BPA aumenta a una tasa anual compuesta del 20%. Según estas estimaciones, que parecen realistas en relación con sus tasas de crecimiento pasadas, su acción luce razonablemente valuada a 23 veces las ganancias futuras.

Si Alphabet cumple con esas expectativas y opera al mismo múltiplo de ganancias futuras a fines de 2025, su precio de la acción habría subido un 30% a alrededor de $228, lo que impulsaría su capitalización de mercado a $2.9 billones, pero aún estaría por debajo de donde se encuentra Nvidia hoy. Nvidia también seguirá creciendo a medida que el mercado de chips de IA se expanda.

No comparemos peras con manzanas

Alphabet y Nvidia son ambos “Magnificent Seven” stocks, pero operan en industrias diferentes y tienen modelos de negocio distintos. Alphabet es una gran apuesta en los mercados de publicidad digital y nube, mientras que Nvidia es el líder en GPU para IA y gaming. Así que en lugar de preguntarse si Alphabet será más valiosa que Nvidia nuevamente, los inversores deberían enfocarse en sus desafíos macro, competitivos y regulatorios. Si resuelve esos problemas, debería seguir siendo una sólida inversión a largo plazo.

¿Deberías invertir $1,000 en Alphabet en este momento?

Antes de comprar acciones de Alphabet, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Alphabet no fue una de ellas. Las 10 acciones que formaron parte de la selección podrían producir retornos enormes en los próximos años.

Si consideramos que Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $775,568!

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

Vea las 10 acciones »

*Los retornos de Stock Advisor son hasta el 10 de junio de 2024

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Leo Sun tiene posiciones en Amazon, Apple y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: long January 2026 $395 calls en Microsoft y short January 2026 $405 calls en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Será Alphabet más valiosa que Nvidia para 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool