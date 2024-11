Vaibhav Suryavanshi: El jugador de cricket indio de 13 años que ganó un contrato de IPL de $130,500

Aunque las leyes indias prohíben el trabajo infantil por debajo de los 14 años, los expertos dicen que no existen tales pautas para los deportes, donde jugadores menores de 14 años compiten regularmente en eventos nacionales e internacionales. Pero para jugar un partido internacional organizado por el Consejo Internacional de Cricket (ICC), Suryavanshi puede tener que esperar hasta los 15 años, ya que esa es la edad mínima establecida por el cuerpo rector del cricket. La noticia de la subasta de Suryavanshi y el tamaño de su contrato ha traído mucha alegría a su familia que tuvo que vender su tierra para financiar sus sueños de cricket. Su padre Sanjiv Suryavanshi le dijo a la agencia de noticias PTI que “ya no es solo mi hijo, sino que es el hijo de Bihar”. El Sr. Suryavanshi, un agricultor de Bihar que había emigrado a Mumbai en busca de empleo, trabajó como portero en un club nocturno y en un baño público, dijo al periódico indio Indian Express. Su mayor preocupación ahora es asegurarse de que su hijo permanezca con los pies en la tierra. “Hablaré con él y me aseguraré de que esta subasta de la IPL no se le suba a la cabeza. Todavía tiene un largo camino por recorrer”, dijo. Siga a BBC News India en Instagram, YouTube, Twitter y Facebook.