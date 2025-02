Utilicé NoteBookLM para mejorar mi productividad: aquí tienes 5 consejos principales para sacar el máximo provecho a la herramienta de audio de inteligencia artificial de Google.

La idea de podcasts de IA construidos a partir de los documentos que tienes por ahí todavía se siente como algún tipo de truco, pero el NotebookLM de Google me ha demostrado una y otra vez que puede crear episodios de audio informativos, aunque no siempre animados, sobre el tema que me interese.

El concepto es simple: textos y transcripciones se convierten en conversaciones entre personajes de IA. Pueden discutir informalmente tu investigación, desglosándola de manera interesante y fácil de digerir. Incluso puedes unirte, hacer preguntas y guiar la discusión si lo deseas.

Pero configurar NotebookLM para proporcionar el mejor episodio no es necesariamente intuitivo. Así que, si eres un gran aprendiz auditivo o simplemente tienes muchos viajes en coche por delante, aquí tienes algunos consejos para hacer los mejores podcasts falsos posibles.

Reúne todas tus fuentes primero

Antes de sumergirte en cualquier proyecto, una de las mejores cosas que puedes hacer es reunir todos tus materiales en un solo lugar. Todos pensamos que recordaremos en qué pestaña dejamos abierta para más tarde, pero no lo haremos. La belleza de NotebookLM es que funciona mejor con la mayor cantidad de contexto posible, por lo que subir todo relevante en un único cuaderno ayuda a encontrar conexiones, identificar patrones y ofrecer ideas significativas.

Para mis planes de jardinería, era como tener dos expertos jardineros discutiendo mi investigación exacta, excepto que no tuve que perseguirlos en un vivero. En lugar de hacer clic en varios artículos, obtuve un desglose claro y organizado de lo que necesitaba saber, lo que facilitó su retención y aplicación.

Haz preguntas de seguimiento

Los podcasts de NotebookLM no son solo pasivos, tampoco. Puedes convertirlos en un programa de llamadas interactivo. Cuando el podcast de IA mencione algo interesante o poco claro, puedes aprovechar la capacidad de hacer preguntas de seguimiento. Esto te ayudará a refinar la información y adaptarla a tus necesidades.

Para mis planes de jardinería, la discusión sobre fertilizantes me confundió un poco, pero intervino y pregunté qué usar para los tipos de verduras que quería cultivar. Entonces, los anfitriones de IA comenzaron a responder inmediatamente mi pregunta antes de volver al tema principal.