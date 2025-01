Usuarios de YouTube Premium obtienen varias nuevas funciones experimentales para probar

“

YouTube está agregando funciones experimentales cada mes, pero algunas de ellas no están disponibles para todos. Hoy mismo, YouTube anunció un nuevo conjunto de funciones experimentales que llegarán a los usuarios Premium.

Estos nuevos experimentos y funciones prometen ofrecer a los usuarios Premium más opciones para mejorar su experiencia de visualización. Además de lanzar nuevas funciones experimentales, YouTube también anunció una asociación con Google One y amplió la disponibilidad de una función.

Si eres usuario Premium, puedes optar por varias funciones experimentales a la vez, como nuevas mejoras de audio, PiP para Shorts, Descargas Inteligentes y más. Aquí está la lista completa de funciones experimentales que ahora están disponibles para los usuarios de YouTube Premium:Audio de alta calidad: Los miembros Premium experimentarán nuevas mejoras de audio, disfrutando de audio de alta calidad a 256 kbps en videos musicales con más claridad y profundidad.Picture-in-Picture para Short de YouTube en iOS: Mira tus Shorts favoritos mientras navegas por otras aplicaciones o revisas mensajes.Descargas Inteligentes para Shorts de YouTube en iOS: Se seleccionarán Shorts recomendados y se descargarán automáticamente para ver sin conexión.”Jump ahead” en la web: Anteriormente disponible en dispositivos móviles, ahora puedes saltar sin problemas a las mejores partes de un video mientras navegas en navegadores web.Velocidades de reproducción más rápidas en dispositivos móviles: Próximamente, podrás ajustar tu experiencia de visualización con opciones de velocidad de reproducción ampliadas de hasta 4x en dispositivos móviles.

Como se mencionó anteriormente, además de agregar varias funciones experimentales nuevas, YouTube está lanzando una nueva oferta en los Estados Unidos que permite a los usuarios Premium ahorrar en su plan cuando se compra con un plan Premium de Google One o superior.

Desafortunadamente, los ahorros son bastante bajos. Por ejemplo, si decides pagar el plan Premium de Google One más bajo ($9.99 al mes por 2 TB), ahorrarás $2 al mes en YouTube Premium.

Por último, pero no menos importantes, YouTube está expandiendo la función Ask Music a los suscriptores de Android en el Reino Unido e Irlanda. Con Ask Music, los usuarios de YouTube pueden describir el tipo de música que quieren escuchar, y gracias a la nueva función, la aplicación podrá generar una estación de radio personalizada con su música favorita.

Además, la herramienta de inteligencia artificial conversacional de YouTube se expandirá a iOS. La herramienta asistente responde preguntas sobre el video que estás viendo, sugiere contenido relacionado y más, sin interrumpir la experiencia de reproducción.

