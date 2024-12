Usuarios de Verizon dicen que perdieron el historial de mensajes después del cierre de Messages+ pero hay una solución sencilla.

“

¡Vaya, ¿no lo vimos venir? Después de extender la fecha límite una vez, Verizon finalmente ha eliminado la aplicación Messages+ y ha eliminado la mayoría de las referencias en línea. La aplicación ya no es funcional, bloqueando el acceso de las personas a los mensajes recibidos y enviados anteriormente.

Verizon anunció por primera vez en octubre que iba a cerrar la aplicación Messages+, insinuando que esta estaba interfiriendo con una experiencia de mensajería moderna respaldada por RCS, que era compatible con la alternativa propuesta Google Messages.

En el período previo al cierre del 9 de diciembre, la compañía seguía recordando a los usuarios que Verizon Messages+ dejaría de funcionar pronto. Google preparó una pequeña guía propia para abordar los conceptos erróneos que algunos suscriptores de Verizon tenían sobre Google Messages.

Ahora que por fin ha llegado el 9 de diciembre, la aplicación ha sido eliminada y aquellos que no han instalado Google Messages aún no pueden acceder a sus viejos mensajes de texto. En su sitio web, Verizon asegura a los clientes que los SMS y MMS aún están presentes en el almacenamiento local, pero se requiere una aplicación de mensajería de reemplazo para acceder a ellos.

Verizon Messages+ ya no tiene soporte oficialmente. | Crédito de la imagen – Verizon

9to5Google dice que cuando los usuarios intentan abrir la aplicación, les aparece un aviso informándoles que tendrán que descargar otra aplicación para recuperar los mensajes. Sin embargo, toda la experiencia no se traducirá porque Google Messages carece de algunas funciones específicas de Verizon Messages+.

La aplicación Verizon Messages+ ha dejado de funcionar. | Crédito de la imagen – 9to5Google

Algunos usuarios se quejan de que cambiaron a Google Messages mucho antes de la fecha límite, pero algunos mensajes aún no se han transferido. Por lo general, lleva uno o dos días que se transfieran todos los mensajes. Sin embargo, dado que Verizon Messages+ guardaba textos localmente, es poco probable que los mensajes se pierdan. Es posible que los usuarios que no encuentren sus mensajes no hayan establecido Google Messages como la aplicación de SMS predeterminada, lo que afecta al proceso de transferencia del historial de mensajes.

He tenido google messages durante un par de semanas y no todos los mensajes se transfirieron. Así que he estado consultando la aplicación antigua hasta hoy, ahora ni siquiera puedo abrir la aplicación antigua.

joebrotcity, usuario de Reddit, diciembre de 2024