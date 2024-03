Usuarios de Instagram sorprendidos por las restricciones de Meta sobre contenido político (incluyendo “temas sociales”)

Hace más de un mes desde que Meta dijo que dejarían de recomendar contenido político y los usuarios están furiosos.

Ars Technica informa que los usuarios de Instagram han comenzado a quejarse en X/Twitter después de descubrir que Meta ha comenzado a limitar por defecto el contenido político recomendado.

Allá por febrero, cuando se hizo el anuncio, Meta dijo:

Queremos que Instagram y Threads sean una gran experiencia para todos. Si decides seguir cuentas que publican contenido político, no queremos interponernos entre tú y sus publicaciones, pero tampoco queremos recomendar proactivamente contenido político de cuentas que no sigues. Por lo tanto, estamos extendiendo nuestro enfoque existente sobre cómo tratamos el contenido político: no recomendaremos proactivamente contenido sobre política en las superficies de recomendación en Instagram y Threads. Si aún deseas que se te recomienden estas publicaciones, tendrás un control para verlas.

Avanzamos rápidamente hasta el día de hoy. Hay una gran cantidad de usuarios que se quejan en X/Twitter al respecto y no están contentos de que sus cuentas estén configuradas para limitar dichas publicaciones por defecto:

Instagram ha puesto una nueva función de “limitar contenido político” en la configuración y la ha establecido como predeterminada para un montón de cuentas. La sincronización de esta función me parece muy sospechosa, pero de todos modos aquí está cómo solucionarlo pic.twitter.com/wPofpiFwZk

— michaela okland (@MichaelaOkla) 22 de marzo de 2024″El contenido político probablemente mencione gobiernos, elecciones o temas sociales que afectan a un grupo de personas y a la sociedad en general”, dice la página de configuración de Instagram para este tipo de publicaciones. Incluso si estás harto de la política y solo quieres ver otro video de gato/perro/panda rojo, la parte “u otros temas sociales que afecten a un grupo de personas…” es extremadamente vaga y podría incluir… bueno, todo.Para cambiar la configuración y no dejar que el algoritmo de Meta decida qué es una publicación política (y qué no) que deberías o no deberías ver, los usuarios pueden ir al menú de “configuración y actividad” de Instagram en sus perfiles y actualizar sus “preferencias de contenido”. Hay un menú de “contenido político” (el último elemento en una lista de “contenido sugerido”) donde los usuarios pueden establecer preferencias sobre qué contenido se recomienda en sus feeds.

Elegir “no limitar” significa “podrías ver más temas políticos o sociales en tu contenido sugerido”, dice la aplicación. Por defecto, todos los usuarios están configurados en “limitar”, lo que significa “podrías ver menos temas políticos o sociales”.

Esto afecta a las sugerencias en Explore, Reels, Feed, Recommendations y Suggested Users. No afecta al contenido de las cuentas que sigues. Esta configuración también se aplica a Threads.