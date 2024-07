Usuario Encuentra una Forma Ingeniosa de Rastrear los Estuches de AirPods Inrastreables

Los usuarios de AirPods han reportado desafíos con los estuches de carga extraviados, ya que el estuche estándar en sí mismo carece de integración con Find My, a diferencia de los auriculares AirPods en sí. Esto es especialmente cierto para la 1ª generación de AirPods Pro y las tres generaciones de variantes base de AirPods. Esto puede resultar en reemplazos que cuestan una parte significativa del precio original de los AirPods.

Una publicación reciente en redes sociales resaltó la solución de un usuario: adjuntar un AirTag al estuche de los AirPods 3 usando un estuche externo. Esto utiliza las capacidades de la red Find My y les permitirá localizar un estuche de AirPods estándar que esté perdido.

Sin embargo, el usuario también señaló una limitación: la luz indicadora del AirTag, que ayuda en la localización a corta distancia, está oculta por el estuche externo. Pero eso no es un gran problema tampoco; simplemente estirar un poco el estuche puede revelar la luz. La luz no juega un papel importante de todos modos; los AirPods funcionarán perfectamente incluso si la luz no está funcionando.

El servicio Find My de Apple ofrece una solución integrada para los AirPods Pro (2ª generación). Estos estuches utilizan la tecnología Precision Finding, que utiliza una banda ultraancha para un seguimiento preciso de la ubicación dentro de la aplicación Find My. Esto elimina la necesidad de accesorios externos y garantiza que la luz indicadora permanezca visible.

Para los usuarios con estuches de AirPods estándar o aquellos que buscan un enfoque alternativo, el método del AirTag presentado sugiere una opción potencial. Personalmente, encontré este método asombroso, y lo único en lo que puedo pensar es en este meme:

Según algunos informes, se dice que Apple planea lanzar AirPods con cámaras incorporadas tan pronto como en 2026. Además, los AirPods están recibiendo controles de movimiento de cabeza, una mejor calidad de llamadas y audio espacial en juegos en iOS 18, que fue anunciado en la WWDC.