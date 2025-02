USAID podría reducir personal a cientos después de poner a la mayoría en licencia.

Su equipo acusa a USAID de malgastar el dinero de los contribuyentes y de no alinearse con las prioridades de la política “America First”.

Las encuestas han indicado escepticismo entre muchos estadounidenses sobre la ayuda extranjera. Una encuesta de AP-NORC de marzo de 2023 sugirió que hasta nueve de cada diez republicanos sentían que el país estaba gastando en exceso.

Estados Unidos es, con mucho, el mayor proveedor individual de ayuda humanitaria en todo el mundo. Tiene bases en más de 60 países y trabaja en docenas de otros, gran parte de su trabajo realizado por sus contratistas.

El plan de reducción reportado que dejaría a menos de 300 empleados fue calificado de “escandaloso” por el ex jefe de USAID Brian Atwood. Hablando a la agencia de noticias Reuters, sugirió que el movimiento podría matar a una agencia que había salvado millones de vidas.

La unión de Asociación de Servicio Exterior Americano (AFSA), que sugirió que solo 294 empleados estaban en la lista “esencial”, se ha unido a otro grupo laboral, la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), para presentar una demanda por el plan.

Además de Trump, la demanda apunta al departamento de estado estadounidense, USAID, el departamento del tesoro, el secretario de estado y el secretario del tesoro Scott Bessent.

La demanda argumenta que el presidente está violando la Constitución de EE. UU. y la ley federal al intentar desmantelar la agencia. “Ninguna de las acciones de los demandados para desmantelar USAID se tomaron conforme a la autorización del Congreso”, dice.

“Pursuant al estatuto federal, el Congreso es la única entidad que puede legalmente desmantelar la agencia.”

Pide que se designe a un director interino independiente de USAID, que se reabran los edificios de USAID a los empleados, que se restaure el sitio web de USAID, que se restablezcan las subvenciones y contratos, y que se levanten las notificaciones de evacuación obligatoria al personal.

Pide a un juez que detenga de inmediato la implementación del plan para “desmantelar” USAID, que, como señala la demanda, ha sido liderado por Elon Musk, debido a la necesidad urgente de reanudar los programas de ayuda.

“Estas acciones han generado una crisis humanitaria global al detener abruptamente el trabajo crucial de los empleados, subvencionados y contratistas de USAID. Han costado miles de empleos estadounidenses. Y han puesto en peligro los intereses de seguridad nacional de EE. UU.”, dice la demanda.

Se espera que miles de trabajadores de la USAID sean puestos en licencia administrativa a partir del viernes por la noche. Un mensaje publicado en el sitio web de la agencia dice que esto se aplicará a todo el personal contratado directamente a partir de las 23:59 EST (04:59 GMT).

El miércoles, Rubio defendió los movimientos de Trump contra USAID, diciéndole a unos 200 trabajadores de la agencia en Guatemala que EE. UU. no planea dejar de distribuir ayuda a países extranjeros. Pero dijo que los programas deben estar alineados con las prioridades de EE. UU.

“Estados Unidos no está abandonando la ayuda extranjera”, dijo el principal diplomático de Estados Unidos. “No lo estamos.

“Continuaremos proporcionando ayuda extranjera y participando en programas, pero tienen que ser programas que podamos defender.

“Tienen que ser programas que podamos explicar. Tienen que ser programas que podamos justificar. De lo contrario, ponemos en peligro la ayuda extranjera.”