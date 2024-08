US despliega aviones y buques de guerra mientras Irán amenaza a Israel.

Los Estados Unidos desplegarán naves de guerra y aviones de combate adicionales en el Medio Oriente para ayudar a defender a Israel de posibles ataques por parte de Irán y sus representantes, dijo el Pentágono. Las tensiones siguen siendo altas en la región debido al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán y un comandante clave del grupo militante libanés Hezbollah. Las fuerzas de defensa con misiles se colocaron en un estado de mayor preparación para ser desplegadas, según dijo el Pentágono, añadiendo que su compromiso de defender a Israel era “inquebrantable”. El líder de Irán, el Ayatolá Khamenei, ha prometido un “castigo severo” contra Israel por el asesinato de Haniyeh, y declaró tres días de duelo nacional. El líder de Hamas fue asesinado en Teherán el miércoles. Irán y su representante en Gaza culparon el ataque a Israel, que no ha comentado. Haniyeh, de 62 años, era ampliamente considerado el líder general de Hamas y desempañó un papel clave en las negociaciones destinadas a alcanzar un alto el fuego en la guerra de Gaza. Su muerte se produjo pocas horas después de que Israel afirmara haber matado a Fuad Shukr, el principal comandante militar del representante de Irán en Líbano, Hezbollah. Un comunicado del Pentágono dijo que los nuevos despliegues mejorarían la protección de las fuerzas de EE.UU., aumentarían el apoyo a la defensa de Israel y asegurarían que EE.UU. esté preparado para responder a diversas contingencias. Los despliegues incluirían cruceros y destructores adicionales capaces de defensa de misiles balísticos, según dijo. El ejército de EE.UU. también había intensificado los despliegues antes del 13 de abril, cuando Irán lanzó un ataque contra Israel con drones y misiles. Israel y sus aliados derribaron casi todos los aproximadamente 300 drones y misiles disparados. Israel no ha comentado directamente sobre la huelga que mató a Haniyeh. Pero el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que su país había propinado “golpes contundentes” a sus enemigos en los últimos días, incluido el asesinato de Shukr en Beirut. Advertió a los israelíes que “se avecinan días desafiantes… hemos escuchado amenazas de todos lados. Estamos preparados para cualquier escenario”. Anteriormente, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que EE.UU. no creía que la escalada fuera inevitable. “Creo que estamos siendo muy directos en nuestro mensaje de que ciertamente no queremos ver tensiones elevadas y creemos que hay una salida aquí y es ese acuerdo de alto el fuego”, dijo Singh. Una delegación israelí viajará a El Cairo en los próximos días para negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes, dijo el Sr. Netanyahu el viernes. Hamas provocó la guerra con su ataque del 7 de octubre a Israel, que mató a 1.200 personas. Israel respondió con una operación militar en curso en Gaza que ha matado a casi 40.000 personas, según el ministerio de salud dirigido por Hamas.