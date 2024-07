Ursula von der Leyen enfrenta una votación decisiva en el Parlamento Europeo sobre el principal puesto de la UE.

Hace 25 minutos

Por Laura Gozzi, BBC News

Ursula von der Leyen ha sido Presidenta de la Comisión Europea desde 2019

Los miembros del Parlamento Europeo (MEP) decidirán el jueves si otorgan a Ursula von der Leyen un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea.

A pesar de los recientes esfuerzos de la Sra. von der Leyen para fortalecer el apoyo, el resultado de la votación, que se llevará a cabo en el Parlamento Europeo en Bruselas a las 13:00 (11:00 GMT), está lejos de ser seguro.

Los líderes europeos nominaron oficialmente a la Sra. von der Leyen en una cumbre en Bruselas a finales de junio.

La decisión se tomó a pesar de la resistencia del primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, que se abstuvo de votar después de acusar a otros líderes de la UE de excluir a partidos como el suyo de la conversación.

La Sra. von der Leyen, que ha ocupado el cargo de presidenta de la Comisión desde 2019, necesitará 361 votos para ser confirmada para un segundo mandato.

El apoyo de su propio Partido Popular Europeo de centro-derecha (EPP), los Socialistas y Demócratas y la liberal Renovar debería darle suficientes votos.

Pero lo que podría complicar las cosas es que la votación es secreta: lo que significa que los MEP pueden votar según sus inclinaciones en lugar de la línea del partido declarada.

Varios eurodiputados irlandeses pertenecientes a partidos centristas han dicho que votarán en contra de la nominación de la Sra. von der Leyen debido a su postura sobre la guerra en Gaza. Algunos eurodiputados franceses pertenecientes a su propio grupo EPP también han dicho que no la apoyarán.

Para limitar la posibilidad de sorpresas no deseadas, en las últimas semanas la Sra. von der Leyen ha mantenido reuniones privadas con algunos grupos parlamentarios en un intento de asegurar sus votos.

Su intento no siempre ha tenido éxito. Después de una de esas reuniones, los MEP pertenecientes al grupo de Izquierda dijeron que habían decidido no votar por la Sra. von der Leyen debido a su disposición a aumentar el gasto militar y de defensa.

También se reunió con los Verdes y recibió señales positivas, aunque algunos MEP dijeron que esperarían a escuchar el discurso de la Sra. von der Leyen el jueves antes de tomar una decisión final.

Al parecer, logró convencer a algunos miembros del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de derecha para que la respalden, aunque las delegaciones de Rumanía, Francia y Polonia dijeron que votarían en contra de ella.

Se dice también que la primera ministra italiana, que lidera el ECR, está esperando para decidir cómo instruirá a sus 24 eurodiputados italianos que voten hasta después del discurso de la Sra. von der Leyen.

Sin embargo, según los medios italianos, está inclinada a respaldar a la Sra. von der Leyen a cambio de que Italia sea ofrecida un puesto de alto nivel en la próxima Comisión, como las carteras de economía o competencia.

La Sra. Meloni, que lidera el partido de extrema derecha Hermanos de Italia, ha ganado un estatus prominente entre los derechistas europeos.

Ursula Von der Leyen y Giorgia Meloni en la cumbre del G7 en junio

El tercer grupo más grande en el Parlamento, los recién formados Patriotas por Europa, se ha negado a respaldar a la Sra. von der Leyen. Formado por el húngaro Viktor Orban, incluye a los líderes de partidos de extrema derecha en Francia, Austria y los Países Bajos.

Si la Sra. von der Leyen no pasa la votación del Parlamento Europeo de hoy, la UE volverá a estar en el punto de partida, y los líderes tendrán que ponerse de acuerdo en un nuevo candidato que luego tendría que ser aprobado por el Parlamento.

Aunque se han mencionado nombres, hasta ahora no ha surgido un candidato alternativo evidente.

La Sra. von der Leyen consiguió el puesto hace cinco años, cuando su nombre fue propuesto por los líderes de la UE en un acuerdo de último minuto después de un estancamiento político sobre otros contendientes.

En ese momento, fue elegida con solo nueve votos por encima de la mayoría requerida. La votación del jueves podría resultar igual de reñida.